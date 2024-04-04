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Нежное фисташковое песочное печенье с лимонной глазурью: хрустящая корочка и яркая кислинка. Сладкоежкам понравится!

Фисташковое песочное печенье: готовим вкусный шедевр дома

1:36
Еда

Нежное ореховое песочное печенье с лимонной глазурью подойдёт как для вечеринок, так и уютных домашних чаепитий. А потребуется всего несколько ингредиентов.

Фисташковое песочное печенье: готовим вкусный шедевр дома
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3/4 стакана несолёного сливочного масла, размягчённого,
  • 1,5 стакана сахарной пудры,
  • 1/2 стакана мелко нарезанных фисташек и ещё немного для украшения,
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта,
  • 1,5 стакана муки,
  • 1/2 ч. л. соли,
  • 2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока (из 1 лимона).

Приготовление

  1. Взбейте сливочное масло и 1/2 стакана сахарной пудры миксером, добавьте ваниль и измельчённые фисташки.
  2. Смешайте муку и соль в средней миске до однородной массы. Включив миксер на низкой скорости, постепенно добавляйте мучную смесь к масляной, взбивая, пока не получится тесто. Сформируйте из теста шарик и заверните в пищевую плёнку.
  3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите большой противень с бортиками пергаментной бумагой. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности. Вырежьте печенье специальными фигурными формочками. Перенесите формы на подготовленный противень.
  4. Выпекайте в разогретой духовке 14-16 минут.
  5. В средней миске смешайте лимонный сок и оставшийся стакан сахарной пудры до получения однородной массы. Нанесите глазурь на остывшее печенье. Измельчите фисташки и посыпьте сверху на глазурь. 
ФИСТАШКОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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