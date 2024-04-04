Нежное фисташковое песочное печенье с лимонной глазурью: хрустящая корочка и яркая кислинка. Сладкоежкам понравится!

1/2 стакана мелко нарезанных фисташек и ещё немного для украшения,
1/2 ч. л. ванильного экстракта,
1,5 стакана муки,
1/2 ч. л. соли,
2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока (из 1 лимона).
Приготовление
Взбейте сливочное масло и 1/2 стакана сахарной пудры миксером, добавьте ваниль и измельчённые фисташки.
Смешайте муку и соль в средней миске до однородной массы. Включив миксер на низкой скорости, постепенно добавляйте мучную смесь к масляной, взбивая, пока не получится тесто. Сформируйте из теста шарик и заверните в пищевую плёнку.
Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите большой противень с бортиками пергаментной бумагой. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности. Вырежьте печенье специальными фигурными формочками. Перенесите формы на подготовленный противень.
Выпекайте в разогретой духовке 14-16 минут.
В средней миске смешайте лимонный сок и оставшийся стакан сахарной пудры до получения однородной массы. Нанесите глазурь на остывшее печенье. Измельчите фисташки и посыпьте сверху на глазурь.