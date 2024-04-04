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Тропики у вас дома: полезный овсяный смузи на кокосовом молоке с манго и ананасами

Тропический овсяный смузи: готовим полезный коктейль

1:02
Еда

Этот смузи из овсянки с тропическими фруктами богат клетчаткой, антиоксидантами, содержит необходимые белки и углеводы.

Тропический овсяный смузи: готовим полезный коктейль
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Овсянка в целом помогает снизить уровень "плохого" холестерина, стабилизирует уровень сахара в крови, насыщает, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев,
  • 1 небольшой банан,
  • 1,5 стакана кокосового молока,
  • сок половины лимона (около 1 столовой ложки),
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта,
  • соль,
  • 3/4 чашки замороженных кубиков манго,
  • 3/4 стакана замороженных кубиков ананаса,
  • дольки свежего ананаса для украшения.

Приготовление

  1. Положите хлопья в блендер, измельчите, добавьте два кубика льда, банан, кокосовое молоко, лимонный сок, ваниль и 1/8 чайной ложки соли, взбейте.
  2. Добавьте манго и ананас, взбейте.
  3. Разлейте смузи в два больших стакана и украсьте долькой ананаса.
Очень вкусный, полезный напиток. Овсяный смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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