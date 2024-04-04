Тропики у вас дома: полезный овсяный смузи на кокосовом молоке с манго и ананасами

Тропический овсяный смузи: готовим полезный коктейль

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот смузи из овсянки с тропическими фруктами богат клетчаткой, антиоксидантами, содержит необходимые белки и углеводы.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Овсянка в целом помогает снизить уровень "плохого" холестерина, стабилизирует уровень сахара в крови, насыщает, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ингредиенты

1/2 стакана овсяных хлопьев,

1 небольшой банан,

1,5 стакана кокосового молока,

сок половины лимона (около 1 столовой ложки),

1/2 чайной ложки ванильного экстракта,

соль,

3/4 чашки замороженных кубиков манго,

3/4 стакана замороженных кубиков ананаса,

дольки свежего ананаса для украшения.

Приготовление

Положите хлопья в блендер, измельчите, добавьте два кубика льда, банан, кокосовое молоко, лимонный сок, ваниль и 1/8 чайной ложки соли, взбейте. Добавьте манго и ананас, взбейте. Разлейте смузи в два больших стакана и украсьте долькой ананаса.