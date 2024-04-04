Ежевично-медовый горчичный соус к мясу: ароматный, немного острый и в меру сладкий. В магазине такой не купить!

Этот сладкий горчичный соус подходит для подачи к мясным блюдам, он стнет полезной заменой покупным аналогам.
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
1/3 стакана сахара,
упаковка свежей ежевики,
1/4 стакана мёда,
1 столовая ложка сухой горчицы,
3 столовые ложки дижонской горчицы,
2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,
1 чайная ложка соли,
1/3 стакана оливкового масла.
Приготовление
Доведите первые два ингредиента до кипения в небольшой кастрюле на среднем или сильном огне, время от времени помешивая и разминая ягоды ложкой. Уменьшите огонь до среднего и варите, часто помешивая, 2-3 минуты или пока смесь слегка не загустеет.
Снимите с огня и вылейте смесь через мелкое сито в блендер. Добавьте мёд, горчицу, лимонный сок и соль и взбейте.
При работающем блендере медленно влейте масло, взбивая до получения однородной массы.
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