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Ежевично-медовый горчичный соус к мясу: ароматный, немного острый и в меру сладкий. В магазине такой не купить!

Ежевично-медовый горчичный соус: рецепт приготовления

1:00
Еда

Этот сладкий горчичный соус подходит для подачи к мясным блюдам, он стнет полезной заменой покупным аналогам.

Ежевично-медовый горчичный соус: рецепт приготовления
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/3 стакана сахара,
  • упаковка свежей ежевики,
  • 1/4 стакана мёда,
  • 1 столовая ложка сухой горчицы,
  • 3 столовые ложки дижонской горчицы,
  • 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1/3 стакана оливкового масла.

Приготовление

  1. Доведите первые два ингредиента до кипения в небольшой кастрюле на среднем или сильном огне, время от времени помешивая и разминая ягоды ложкой. Уменьшите огонь до среднего и варите, часто помешивая, 2-3 минуты или пока смесь слегка не загустеет.
  2. Снимите с огня и вылейте смесь через мелкое сито в блендер. Добавьте мёд, горчицу, лимонный сок и соль и взбейте.
  3. При работающем блендере медленно влейте масло, взбивая до получения однородной массы. 
Как приготовить горчичный соус
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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