Ежевично-медовый горчичный соус к мясу: ароматный, немного острый и в меру сладкий. В магазине такой не купить!

Ежевично-медовый горчичный соус: рецепт приготовления

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сладкий горчичный соус подходит для подачи к мясным блюдам, он стнет полезной заменой покупным аналогам.

Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/3 стакана сахара,

упаковка свежей ежевики,

1/4 стакана мёда,

1 столовая ложка сухой горчицы,

3 столовые ложки дижонской горчицы,

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,

1 чайная ложка соли,

1/3 стакана оливкового масла.

Приготовление

Доведите первые два ингредиента до кипения в небольшой кастрюле на среднем или сильном огне, время от времени помешивая и разминая ягоды ложкой. Уменьшите огонь до среднего и варите, часто помешивая, 2-3 минуты или пока смесь слегка не загустеет. Снимите с огня и вылейте смесь через мелкое сито в блендер. Добавьте мёд, горчицу, лимонный сок и соль и взбейте. При работающем блендере медленно влейте масло, взбивая до получения однородной массы.