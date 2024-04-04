Нежное песочное печенье с лимоном, тимьяном и ароматной глазурью: попробуйте удивить гостей кулинарным шедевром

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Как приготовить песочное печенье с лимоном и тимьяном

1:56
Еда

Лимонные нотки тимьяна прекрасно сочетаются со свежей лимонной цедрой в этом нежном песочном печенье.

Как приготовить песочное печенье с лимоном и тимьяном
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Нарезанную зелень добавляют в тесто и используют также как украшение. Пикантная лимонная глазурь помогает смягчить сладость и добавить яркие, весенние нотки этому печенью.

Ингредиенты

  • 3/4 стакана несолёного сливочного масла, размягчённого,
  • 1,5 стакана сахарной пудры,
  • 2 ст. л. цедры лимона и ещё немного для украшения,
  • 1,5 ч. л. свежего тимьяна и ещё немного для украшения,
  • 1/2 ч. л. экстракта ванили,
  • 1,5 стакана муки,
  • 1/2 ч. л. соли,
  • 2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока (из 1 лимона).

Приготовление

  1. Взбейте сливочное масло и 1/2 стакана сахарной пудры в блендере, добавьте цедру лимона, тимьян и ваниль, снова взбейте.
  2. Смешайте муку и соль в средней миске. Включив миксер на низкой скорости, постепенно добавляйте мучную смесь к масляной, взбивая, пока не получится тесто. Сформируйте из теста шарик и заверните в пищевую плёнку. Дайте остыть, минимум 1 час.
  3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите большой противень с бортиками пергаментной бумагой. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности. Вырежьте желаемые формы формочками для печенья. Перенесите на подготовленный противень, заморозьте до твёрдого состояния, около 10 минут.
  4. Выпекайте в разогретой духовке 14-16 минут.
  5. В средней миске смешайте лимонный сок и оставшийся стакан сахарной пудры до получения однородной массы. По желанию нанесите глазурь на остывшее печенье. Посыпьте печенье цедрой лимона и тимьяном. 
Песочное лимонное печенье
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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