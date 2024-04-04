Нежное песочное печенье с лимоном, тимьяном и ароматной глазурью: попробуйте удивить гостей кулинарным шедевром

Как приготовить песочное печенье с лимоном и тимьяном

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонные нотки тимьяна прекрасно сочетаются со свежей лимонной цедрой в этом нежном песочном печенье.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Нарезанную зелень добавляют в тесто и используют также как украшение. Пикантная лимонная глазурь помогает смягчить сладость и добавить яркие, весенние нотки этому печенью.

Ингредиенты

3/4 стакана несолёного сливочного масла, размягчённого,

1,5 стакана сахарной пудры,

2 ст. л. цедры лимона и ещё немного для украшения,

1,5 ч. л. свежего тимьяна и ещё немного для украшения,

1/2 ч. л. экстракта ванили,

1,5 стакана муки,

1/2 ч. л. соли,

2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока (из 1 лимона).

Приготовление

Взбейте сливочное масло и 1/2 стакана сахарной пудры в блендере, добавьте цедру лимона, тимьян и ваниль, снова взбейте. Смешайте муку и соль в средней миске. Включив миксер на низкой скорости, постепенно добавляйте мучную смесь к масляной, взбивая, пока не получится тесто. Сформируйте из теста шарик и заверните в пищевую плёнку. Дайте остыть, минимум 1 час. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите большой противень с бортиками пергаментной бумагой. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности. Вырежьте желаемые формы формочками для печенья. Перенесите на подготовленный противень, заморозьте до твёрдого состояния, около 10 минут. Выпекайте в разогретой духовке 14-16 минут. В средней миске смешайте лимонный сок и оставшийся стакан сахарной пудры до получения однородной массы. По желанию нанесите глазурь на остывшее печенье. Посыпьте печенье цедрой лимона и тимьяном.