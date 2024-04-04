Нежное песочное печенье с лимоном, тимьяном и ароматной глазурью: попробуйте удивить гостей кулинарным шедевром

2 ст. л. цедры лимона и ещё немного для украшения,
1,5 ч. л. свежего тимьяна и ещё немного для украшения,
1/2 ч. л. экстракта ванили,
1,5 стакана муки,
1/2 ч. л. соли,
2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока (из 1 лимона).
Приготовление
Взбейте сливочное масло и 1/2 стакана сахарной пудры в блендере, добавьте цедру лимона, тимьян и ваниль, снова взбейте.
Смешайте муку и соль в средней миске. Включив миксер на низкой скорости, постепенно добавляйте мучную смесь к масляной, взбивая, пока не получится тесто. Сформируйте из теста шарик и заверните в пищевую плёнку. Дайте остыть, минимум 1 час.
Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите большой противень с бортиками пергаментной бумагой. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности. Вырежьте желаемые формы формочками для печенья. Перенесите на подготовленный противень, заморозьте до твёрдого состояния, около 10 минут.
Выпекайте в разогретой духовке 14-16 минут.
В средней миске смешайте лимонный сок и оставшийся стакан сахарной пудры до получения однородной массы. По желанию нанесите глазурь на остывшее печенье. Посыпьте печенье цедрой лимона и тимьяном.
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