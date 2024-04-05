Постное шоколадное печенье: этим десертом можно наслаждаться даже в дни поста

Шоколадное печенье: десерт по этому рецепту можно даже тем, кто соблюдает пост

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт шоколадного печенья отличается своим насыщенным вкусом и удивительной сочетанием ингредиентов. Приготовленным по этому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру" лакомством можно наслаждаться даже во время поста.

Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— плитка горького шоколада;

— 0,5 стакана муки;

— 0,5 стакана сахара;

— 250 г мёда;

— 150 г кураги;

— 150 г фундука;

— 100 г миндаля;

— 2 столовые ложки какао-порошка;

— 1 чайная ложка молотого душистого перца;

— сахарная пудра для посыпки;

— растительное масло для смазывания формы.

Приготовление:

Промойте и мелко нарежьте курагу. Если курага слишком сухая, можно замочить её в кипячёной воде на 15-20 минут. Мелко порежьте орехи и подсушите их на разогретой сковороде (без масла). Поломайте шоколад на дольки и растопите его вместе с мёдом и сахаром. Процедите муку, какао-порошок и молотый перец через сито. Перемешайте. Добавьте растопленный шоколад к сухим ингредиентам, затем введите курагу и половину орехов. Смажьте форму для выпечки растительным маслом, выложите в неё тесто. Посыпьте оставшимися орехами сверху и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Готовый корж разрежьте на порционные кусочки и посыпьте сахарной пудрой.

Готово! Теперь у вас есть вкусное шоколадное печенье, которое можно подавать к чаю или кофе в любое время. Насладитесь этим ароматным лакомством, приготовленным с любовью!