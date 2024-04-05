Постное шоколадное печенье: этим десертом можно наслаждаться даже в дни поста

Этот рецепт шоколадного печенья отличается своим насыщенным вкусом и удивительной сочетанием ингредиентов. Приготовленным по этому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру" лакомством можно наслаждаться даже во время поста.
Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
— плитка горького шоколада;
— 0,5 стакана муки;
— 0,5 стакана сахара;
— 250 г мёда;
— 150 г кураги;
— 150 г фундука;
— 100 г миндаля;
— 2 столовые ложки какао-порошка;
— 1 чайная ложка молотого душистого перца;
— сахарная пудра для посыпки;
— растительное масло для смазывания формы.
Приготовление:
Промойте и мелко нарежьте курагу. Если курага слишком сухая, можно замочить её в кипячёной воде на 15-20 минут.
Мелко порежьте орехи и подсушите их на разогретой сковороде (без масла).
Поломайте шоколад на дольки и растопите его вместе с мёдом и сахаром.
Процедите муку, какао-порошок и молотый перец через сито. Перемешайте.
Добавьте растопленный шоколад к сухим ингредиентам, затем введите курагу и половину орехов.
Смажьте форму для выпечки растительным маслом, выложите в неё тесто.
Посыпьте оставшимися орехами сверху и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
Готовый корж разрежьте на порционные кусочки и посыпьте сахарной пудрой.
Готово! Теперь у вас есть вкусное шоколадное печенье, которое можно подавать к чаю или кофе в любое время. Насладитесь этим ароматным лакомством, приготовленным с любовью!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Без яиц и молочных продуктов, а результат потрясающий! Печенье "Шоколадные трещинки"