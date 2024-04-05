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Постное шоколадное печенье: этим десертом можно наслаждаться даже в дни поста

Шоколадное печенье: десерт по этому рецепту можно даже тем, кто соблюдает пост

1:39
Еда

Этот рецепт шоколадного печенья отличается своим насыщенным вкусом и удивительной сочетанием ингредиентов. Приготовленным по этому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру" лакомством можно наслаждаться даже во время поста.

Шоколадное печенье: десерт по этому рецепту можно даже тем, кто соблюдает пост
Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— плитка горького шоколада;

— 0,5 стакана муки;

— 0,5 стакана сахара;

— 250 г мёда;

— 150 г кураги;

— 150 г фундука;

— 100 г миндаля;

— 2 столовые ложки какао-порошка;

— 1 чайная ложка молотого душистого перца;

— сахарная пудра для посыпки;

— растительное масло для смазывания формы.

Приготовление:

  1. Промойте и мелко нарежьте курагу. Если курага слишком сухая, можно замочить её в кипячёной воде на 15-20 минут.
  2. Мелко порежьте орехи и подсушите их на разогретой сковороде (без масла).
  3. Поломайте шоколад на дольки и растопите его вместе с мёдом и сахаром.
  4. Процедите муку, какао-порошок и молотый перец через сито. Перемешайте.
  5. Добавьте растопленный шоколад к сухим ингредиентам, затем введите курагу и половину орехов.
  6. Смажьте форму для выпечки растительным маслом, выложите в неё тесто.
  7. Посыпьте оставшимися орехами сверху и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
  8. Готовый корж разрежьте на порционные кусочки и посыпьте сахарной пудрой.

Готово! Теперь у вас есть вкусное шоколадное печенье, которое можно подавать к чаю или кофе в любое время. Насладитесь этим ароматным лакомством, приготовленным с любовью!

Без яиц и молочных продуктов, а результат потрясающий! Печенье "Шоколадные трещинки"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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