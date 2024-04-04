Курочка, запечённая под медово-горчичным соусом с овощами: с приготовлением справится каждый!

Для приготовления вкусного блюда из куриного филе вам понадобятся самые простые ингредиенты. Этот рецепт от сайта petelinka.ru демонстрирует, насколько приятным может быть приготовление вкусной еды.
А сам процесс совсем не сложный — сложите все ингредиенты в форму для запекания, приправьте соусом и отправьте в духовку. А результат будет просто потрясающим! Не стесняйтесь, просто попробуйте сами!
Итак, для приготовления вам потребуются следующие компоненты:
— 900 г куриного филе,
— 450 г картофеля,
— 200 г стручковой фасоли,
— 2 луковицы,
— 100 мл горчицы,
— 100 мл мёда,
— 1 чайная ложка сухой паприки,
— соль и перец по вкусу.
Приступим к приготовлению:
Подайте на стол запеченную курицу с овощами, политую медово-горчичным соусом. Отведайте и насладитесь потрясающим вкусом этого блюда!
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