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Курочка, запечённая под медово-горчичным соусом с овощами: с приготовлением справится каждый!

Запечённая курица с овощами под медово-горчичным соусом: простой рецепт

1:29
Еда

Для приготовления вкусного блюда из куриного филе вам понадобятся самые простые ингредиенты. Этот рецепт от сайта petelinka.ru демонстрирует, насколько приятным может быть приготовление вкусной еды.

Запечённая курица с овощами под медово-горчичным соусом: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

А сам процесс совсем не сложный — сложите все ингредиенты в форму для запекания, приправьте соусом и отправьте в духовку. А результат будет просто потрясающим! Не стесняйтесь, просто попробуйте сами!

Итак, для приготовления вам потребуются следующие компоненты:

— 900 г куриного филе,

— 450 г картофеля,

— 200 г стручковой фасоли,

— 2 луковицы,

— 100 мл горчицы,

— 100 мл мёда,

— 1 чайная ложка сухой паприки,

— соль и перец по вкусу.

Приступим к приготовлению:

  1. В миске соедините горчицу, мёд, паприку, соль и перец.
  2. Выложите нарезанный лук и нарезанный картофель в форму для запекания. Добавьте около 2/3 приготовленного горчичного соуса.
  3. Поместите форму в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.
  4. Добавьте нарезанное филе и стручковую фасоль в форму. Залейте оставшимся соусом. Поместите обратно в духовку и готовьте еще 30-40 минут до полной готовности.

Подайте на стол запеченную курицу с овощами, политую медово-горчичным соусом. Отведайте и насладитесь потрясающим вкусом этого блюда!

Запеченная курица с овощами под медово-горчичным соусом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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