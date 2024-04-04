Курочка, запечённая под медово-горчичным соусом с овощами: с приготовлением справится каждый!

Запечённая курица с овощами под медово-горчичным соусом: простой рецепт

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления вкусного блюда из куриного филе вам понадобятся самые простые ингредиенты. Этот рецепт от сайта petelinka.ru демонстрирует, насколько приятным может быть приготовление вкусной еды.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

А сам процесс совсем не сложный — сложите все ингредиенты в форму для запекания, приправьте соусом и отправьте в духовку. А результат будет просто потрясающим! Не стесняйтесь, просто попробуйте сами!

Итак, для приготовления вам потребуются следующие компоненты:

— 900 г куриного филе,

— 450 г картофеля,

— 200 г стручковой фасоли,

— 2 луковицы,

— 100 мл горчицы,

— 100 мл мёда,

— 1 чайная ложка сухой паприки,

— соль и перец по вкусу.

Приступим к приготовлению:

В миске соедините горчицу, мёд, паприку, соль и перец. Выложите нарезанный лук и нарезанный картофель в форму для запекания. Добавьте около 2/3 приготовленного горчичного соуса. Поместите форму в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Добавьте нарезанное филе и стручковую фасоль в форму. Залейте оставшимся соусом. Поместите обратно в духовку и готовьте еще 30-40 минут до полной готовности.

Подайте на стол запеченную курицу с овощами, политую медово-горчичным соусом. Отведайте и насладитесь потрясающим вкусом этого блюда!