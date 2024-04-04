Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд поместил подозреваемого в контрабанде взрывчатки под арест
Министр обороны Шаппс: ситуация, когда страна НАТО не может выделить 2% ВВП на оборону должна измениться
Французский политик Филиппо назвал Зеленского мясником
С 15 апреля для продления ВНЖ в Турции будет необходим дополнительный документ
Эксперты порекомендовали корм для похудения кошки
Депутат Макрей: украинское общество вмешивается в дела Австралии
Единственный фильм, в котором Леонов снялся с Никулиным
Как сжигать больше калорий на беговой дорожке?
Захарова: атомная энергетика должна оставаться вне политики
С кровью или Well-Done: следуйте этим советам, чтобы приготовить идеальный стейк

Как определить степень прожарки вашего стейка

2:08
Еда

Приготовление стейка из говядины — весьма непростое дело, особенно если за такое блюдо взялся новичок. Любите ли вы стейк прожаренный или с кровью, зачастую очень сложно определить, достигло ли мясо нужной степени готовности.

Как определить степень прожарки вашего стейка
Фото: Wikipedia by Nadimtk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Готовите ли вы стейк на гриле, на чугунной сковороде на плите или в духовке, измерение температуры мяса — это надежный метод получения нужного результата. Следуйте этим советам, чтобы приготовить фантастический ужин у себя дома.

Советы по приготовлению стейка

Перед приготовлением дайте стейку полежать на столе от 30 минут до часа. Мясо должно быть комнатной температуры. За это время приправьте стейк солью и перцем, чтобы он помариновался. Не используйте поваренную или йодированную соль мелкого помола. Используйте соль среднего размера.

Во время приготовления на гриле часто переворачивайте стейк, чтобы у него появилась красивая корочка. Если стейк не шипит, значит, гриль недостаточно горячий.

Не готовьте до конечной температуры. Благодаря остаточному теплу ваш стейк будет продолжать готовиться даже после того, как вы снимете его с гриля. По этой причине лучше снимать стейк с огня, когда его температура на пять градусов ниже желаемой.

Степень прожарки стейка

Чтобы точно определить, готов ли ваш стейк, измерьте температуру термометром для мяса. Вот температурные ориентиры, которые вам нужны:

  • Rare (с кровью): 51-56 градусов. Примерное время приготовления: 8 минут.
  • Medium Rare (слегка розовое мясо): 54-60. Примерное время приготовления: 9 минут.
  • Medium (светло-розовое мясо): 60-65 градусов. Примерное время приготовления: 10 минут.
  • Medium-Well (средней прожарки): 60-65 градусов. Примерное время приготовления: 11 минут.
  • Well-Done (хорошо прожарено): 70 градусов или выше. Примерное время приготовления: 12 минут или больше.
Как определить степени прожарки мяса
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Последние материалы
Омбудсмена Митянину возмутило, что "Яндекс Алиса" назвала Машу из мультфильма жертвой Медведя
Мишустин: в России растет спрос на агрострахование
Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часова Яра
Источник РИА Новости: фигурант дела о контрабанде взрывчатки из Украины в Россию отправлен под арест на два месяца
В Донецке открыли Республиканский перинатальный центр
Лучшим подарком миру от НАТО на 75-летие стал бы роспуск организации
Грушко: НАТО является силовым обеспечением интересов "золотого миллиарда"
Запахи каких растений помогут отпугнуть мышей?
Светофор посередине пешеходного перехода: в Белгороде обсуждают необычное решение на Новом мосту
Как определить степень прожарки вашего стейка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников