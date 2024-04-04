С кровью или Well-Done: следуйте этим советам, чтобы приготовить идеальный стейк

Как определить степень прожарки вашего стейка

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление стейка из говядины — весьма непростое дело, особенно если за такое блюдо взялся новичок. Любите ли вы стейк прожаренный или с кровью, зачастую очень сложно определить, достигло ли мясо нужной степени готовности.

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Готовите ли вы стейк на гриле, на чугунной сковороде на плите или в духовке, измерение температуры мяса — это надежный метод получения нужного результата. Следуйте этим советам, чтобы приготовить фантастический ужин у себя дома.

Советы по приготовлению стейка

Перед приготовлением дайте стейку полежать на столе от 30 минут до часа. Мясо должно быть комнатной температуры. За это время приправьте стейк солью и перцем, чтобы он помариновался. Не используйте поваренную или йодированную соль мелкого помола. Используйте соль среднего размера.

Во время приготовления на гриле часто переворачивайте стейк, чтобы у него появилась красивая корочка. Если стейк не шипит, значит, гриль недостаточно горячий.

Не готовьте до конечной температуры. Благодаря остаточному теплу ваш стейк будет продолжать готовиться даже после того, как вы снимете его с гриля. По этой причине лучше снимать стейк с огня, когда его температура на пять градусов ниже желаемой.

Степень прожарки стейка

Чтобы точно определить, готов ли ваш стейк, измерьте температуру термометром для мяса. Вот температурные ориентиры, которые вам нужны:

Rare (с кровью): 51-56 градусов. Примерное время приготовления: 8 минут.

Medium Rare (слегка розовое мясо): 54-60. Примерное время приготовления: 9 минут.

Medium (светло-розовое мясо): 60-65 градусов. Примерное время приготовления: 10 минут.

Medium-Well (средней прожарки): 60-65 градусов. Примерное время приготовления: 11 минут.

Well-Done (хорошо прожарено): 70 градусов или выше. Примерное время приготовления: 12 минут или больше.