Карри из картофеля и цветной капусты: получится ароматное и совсем не острое блюдо

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Карри из цветной капусты и картофеля: прекрасный вариант закуски в индийском стиле

Еда

Карри из цветной капусты и картофеля — это блюдо в индийском стиле, которое можно приготовить дома. Его основными ингредиентами являются цветная капуста и картофель. В этом рецепте от Gastronom. ru используются мягкие пряности, что делает блюдо более мягким и неострым.

Карри из цветной капусты и картофеля: прекрасный вариант закуски в индийском стиле
Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

— 1 небольшой кочан цветной капусты,

— 2 шт. картофеля,

— 3 столовые ложки растительного масла,

— 1 стакан овощного бульона,

— 1 столовая ложка порошка карри,

— соль по вкусу,

— кинза для подачи.

Приготовление:

  1. Разделите цветную капусту на мелкие соцветия. Очистите и нарежьте картофель кубиками.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде и добавьте нарезанный картофель. Готовьте его, помешивая, около 8 минут. Затем добавьте порошок карри и овощной бульон. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  3. Добавьте соцветия цветной капусты и готовьте на маленьком огне около 10 минут. Посолите блюдо по вкусу. При подаче посыпьте карри свежей кинзой.

Карри из цветной капусты и картофеля отлично подходит для обеда или ужина. Вы можете подавать его как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, птице или рыбе.

КАРРИ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ - ПЛАНЕТА ВИТАМИНОВ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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