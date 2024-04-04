Карри из картофеля и цветной капусты: получится ароматное и совсем не острое блюдо

Карри из цветной капусты и картофеля — это блюдо в индийском стиле, которое можно приготовить дома. Его основными ингредиентами являются цветная капуста и картофель. В этом рецепте от Gastronom. ru используются мягкие пряности, что делает блюдо более мягким и неострым.
Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
— 1 небольшой кочан цветной капусты,
— 2 шт. картофеля,
— 3 столовые ложки растительного масла,
— 1 стакан овощного бульона,
— 1 столовая ложка порошка карри,
— соль по вкусу,
— кинза для подачи.
Приготовление:
Разделите цветную капусту на мелкие соцветия. Очистите и нарежьте картофель кубиками.
Разогрейте растительное масло в сковороде и добавьте нарезанный картофель. Готовьте его, помешивая, около 8 минут. Затем добавьте порошок карри и овощной бульон. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Добавьте соцветия цветной капусты и готовьте на маленьком огне около 10 минут. Посолите блюдо по вкусу. При подаче посыпьте карри свежей кинзой.
Карри из цветной капусты и картофеля отлично подходит для обеда или ужина. Вы можете подавать его как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, птице или рыбе.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
КАРРИ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ - ПЛАНЕТА ВИТАМИНОВ