Карри из картофеля и цветной капусты: получится ароматное и совсем не острое блюдо

Карри из цветной капусты и картофеля — это блюдо в индийском стиле, которое можно приготовить дома. Его основными ингредиентами являются цветная капуста и картофель. В этом рецепте от Gastronom. ru используются мягкие пряности, что делает блюдо более мягким и неострым.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International