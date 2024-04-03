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Готовим куриные ножки в аэрогриле: хрустящие снаружи, нежные и сочные внутри

Куриные ножки в аэрогриле: как сделать их хрустящими за несколько шагов

0:55
Еда

Чтобы приготовить куриные ножки в аэрогриле — хрустящие снаружи, нежные и сочные внутри, — вам понадобится всего пять ингредиентов.

Куриные ножки в аэрогриле: как сделать их хрустящими за несколько шагов
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти куриные голени готовятся быстро и легко, а с нужными приправами они становятся фантастически вкусными.

Ингредиенты

  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка,
  • 1/2 чайной ложки паприки,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
  • 4 куриные ножки с кожей.

Приготовление

  1. Разогрейте гриль до 200 градусов в соответствии с инструкциями производителя.
  2. Смешайте чесночный порошок, паприку, соль и перец в небольшой миске.
  3. Положите голени на чистую рабочую поверхность. Равномерно посыпьте смесью специй со всех сторон.
  4. Поместите голени в корзину аэрогриял и готовьте 10 минут.
  5. Используя щипцы, переверните курицу и готовьте ещё 10 минут. 
ЗОЛОТИСТЫЕ КУРИННЫЕ НОЖКИ в аэрогриле. Как сделать их идеальными за несколько простых шагов!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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