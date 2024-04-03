Готовим куриные ножки в аэрогриле: хрустящие снаружи, нежные и сочные внутри

Куриные ножки в аэрогриле: как сделать их хрустящими за несколько шагов

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Чтобы приготовить куриные ножки в аэрогриле — хрустящие снаружи, нежные и сочные внутри, — вам понадобится всего пять ингредиентов.

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Эти куриные голени готовятся быстро и легко, а с нужными приправами они становятся фантастически вкусными.

Ингредиенты

1/2 чайной ложки чесночного порошка,

1/2 чайной ложки паприки,

1/2 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,

4 куриные ножки с кожей.

Приготовление

Разогрейте гриль до 200 градусов в соответствии с инструкциями производителя. Смешайте чесночный порошок, паприку, соль и перец в небольшой миске. Положите голени на чистую рабочую поверхность. Равномерно посыпьте смесью специй со всех сторон. Поместите голени в корзину аэрогриял и готовьте 10 минут. Используя щипцы, переверните курицу и готовьте ещё 10 минут.