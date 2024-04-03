Узнайте, как изменится вкус блюда, если рис промыть перед приготовлением. Лафхаки для хозяек!

Рис является основным продуктом на кухне: чего только из него ни готовят, будь то каши, рассыпчатые гарниры, пудинг. И многие хозяйки часто задаются вопросом, стоит ли промывать крупу перед приготовлением?
Кулинарные эксперты считают, что это зависит не только от сорта риса, но и от блюда. Так, для ризотто, паэльи и суши нужны разные сорта риса. И вот рис для суши обязательно нужно промывать, чтобы избавиться от излишков крахмала. Если же промыть рис для первых двух блюд, то можно их испортить, поскольку крахмал помогает достичь клейкой кремовой текстуры.
Если же вы готовите гарнир и рис должен быть рассыпчатым, то повара рекомендуют предварительно ополаскивать рис.
Белый рис следует залить холодной водой и перемешать, чтобы высвободить крахмал. Слейте воду через сито и повторяйте процедуру, пока вода не станет прозрачной. Тщательно промыв рис, дайте стечь воде.
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