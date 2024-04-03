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Узнайте, как изменится вкус блюда, если рис промыть перед приготовлением. Лафхаки для хозяек!

Стоит ли промывать рис перед приготовлением?

0:59
Еда

Рис является основным продуктом на кухне: чего только из него ни готовят, будь то каши, рассыпчатые гарниры, пудинг. И многие хозяйки часто задаются вопросом, стоит ли промывать крупу перед приготовлением?

Стоит ли промывать рис перед приготовлением?
Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кулинарные эксперты считают, что это зависит не только от сорта риса, но и от блюда. Так, для ризотто, паэльи и суши нужны разные сорта риса. И вот рис для суши обязательно нужно промывать, чтобы избавиться от излишков крахмала. Если же промыть рис для первых двух блюд, то можно их испортить, поскольку крахмал помогает достичь клейкой кремовой текстуры.

Если же вы готовите гарнир и рис должен быть рассыпчатым, то повара рекомендуют предварительно ополаскивать рис.

Как мыть рис?

Белый рис следует залить холодной водой и перемешать, чтобы высвободить крахмал. Слейте воду через сито и повторяйте процедуру, пока вода не станет прозрачной. Тщательно промыв рис, дайте стечь воде.

Совет японского повара, как промыть рис
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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