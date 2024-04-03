Аппетитная шаурма с кусочками курицы, жареным луком и овощами: побалуйте себя домашним фастфудом

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Шаурма с курицей и овощами: готовим дома

Еда

Эту шаурму с курицей и овощами легко приготовить. Аппетитные мясные кусочки с жареным луком, салатом, помидорами, огурцами, петрушкой и лёгким домашним соусом, завернутые в лаваш — получается очень вкусно, а главное — не очень калорийно. Одна шаурма — всего 298 калорий.

Шаурма с курицей и овощами: готовим дома
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Белый соус делается из йогурта с добавлением лимонного сока, чеснока, тахини и майонеза. Вы также можете добавить в шаурму такие ингредиенты, как оливки, сыр фета, хумус, сладкий перец или острый соус, чтобы придать пикантности.

Ингредиенты

Для маринада:

  • 2 лимона (выжать сок),
  • 1/2 стакана оливкового масла,
  • 6 зубчиков чеснока, измельчённых,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 2 чайные ложки свежемолотого чёрного перца,
  • 2 чайные ложки молотого тмина,
  • 2 чайные ложки паприки,
  • 1/2 чайной ложки куркумы,
  • щепотка корицы,
  • 1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца.

Для шаурмы:

  • 1 кг филе куриной грудки без костей и кожи,
  • 1 средняя красная луковица, очищенная и разрезанная,
  • 3/4 стакана обезжиренного греческого йогурта,
  • 2 столовые ложки майонеза,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 1 столовая ложка тахини,
  • 1/4 чайной ложки чесночного порошка,
  • цельнозерновой лаваш,
  • 8 листьев зелёного салата,
  • 2 средних помидора, тонко нарезанных,
  • 1/2 среднего огурца, тонко нарезанного,
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки.

Приготовление

  1. Поместите все ингредиенты маринада в миску и перемешайте до однородной массы. Подержите в маринаде курицу от 2 до 12 часов. Нагрейте духовку до 218 градусов, застелите противень фольгой или пергаментной бумагой. Выложите курицу, добавьте лук, запекайте 16-22 минуты. 
  2. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, лимонный сок, тахини и чесночный порошок до однородной массы.
  3. На лист лаваша положите 1 большой лист салата, 1-2 ломтика помидора, огурцы, жареный лук, немного порезанной курицы, полив сверху соусом. Посыпьте петрушкой и подавайте! 
Сочная шаурма с курицей - пальчики оближешь! Как приготовить шаурму дома
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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