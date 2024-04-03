Аппетитная шаурма с кусочками курицы, жареным луком и овощами: побалуйте себя домашним фастфудом

Шаурма с курицей и овощами: готовим дома

Эту шаурму с курицей и овощами легко приготовить. Аппетитные мясные кусочки с жареным луком, салатом, помидорами, огурцами, петрушкой и лёгким домашним соусом, завернутые в лаваш — получается очень вкусно, а главное — не очень калорийно. Одна шаурма — всего 298 калорий.

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Белый соус делается из йогурта с добавлением лимонного сока, чеснока, тахини и майонеза. Вы также можете добавить в шаурму такие ингредиенты, как оливки, сыр фета, хумус, сладкий перец или острый соус, чтобы придать пикантности.

Ингредиенты

Для маринада:

2 лимона (выжать сок),

1/2 стакана оливкового масла,

6 зубчиков чеснока, измельчённых,

1 чайная ложка соли,

2 чайные ложки свежемолотого чёрного перца,

2 чайные ложки молотого тмина,

2 чайные ложки паприки,

1/2 чайной ложки куркумы,

щепотка корицы,

1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца.

Для шаурмы:

1 кг филе куриной грудки без костей и кожи,

1 средняя красная луковица, очищенная и разрезанная,

3/4 стакана обезжиренного греческого йогурта,

2 столовые ложки майонеза,

1 столовая ложка лимонного сока,

1 столовая ложка тахини,

1/4 чайной ложки чесночного порошка,

цельнозерновой лаваш,

8 листьев зелёного салата,

2 средних помидора, тонко нарезанных,

1/2 среднего огурца, тонко нарезанного,

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки.

Приготовление

Поместите все ингредиенты маринада в миску и перемешайте до однородной массы. Подержите в маринаде курицу от 2 до 12 часов. Нагрейте духовку до 218 градусов, застелите противень фольгой или пергаментной бумагой. Выложите курицу, добавьте лук, запекайте 16-22 минуты. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, лимонный сок, тахини и чесночный порошок до однородной массы. На лист лаваша положите 1 большой лист салата, 1-2 ломтика помидора, огурцы, жареный лук, немного порезанной курицы, полив сверху соусом. Посыпьте петрушкой и подавайте!