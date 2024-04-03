Аппетитная шаурма с кусочками курицы, жареным луком и овощами: побалуйте себя домашним фастфудом

Эту шаурму с курицей и овощами легко приготовить. Аппетитные мясные кусочки с жареным луком, салатом, помидорами, огурцами, петрушкой и лёгким домашним соусом, завернутые в лаваш — получается очень вкусно, а главное — не очень калорийно. Одна шаурма — всего 298 калорий.
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Белый соус делается из йогурта с добавлением лимонного сока, чеснока, тахини и майонеза. Вы также можете добавить в шаурму такие ингредиенты, как оливки, сыр фета, хумус, сладкий перец или острый соус, чтобы придать пикантности.
Ингредиенты
Для маринада:
2 лимона (выжать сок),
1/2 стакана оливкового масла,
6 зубчиков чеснока, измельчённых,
1 чайная ложка соли,
2 чайные ложки свежемолотого чёрного перца,
2 чайные ложки молотого тмина,
2 чайные ложки паприки,
1/2 чайной ложки куркумы,
щепотка корицы,
1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца.
Для шаурмы:
1 кг филе куриной грудки без костей и кожи,
1 средняя красная луковица, очищенная и разрезанная,
3/4 стакана обезжиренного греческого йогурта,
2 столовые ложки майонеза,
1 столовая ложка лимонного сока,
1 столовая ложка тахини,
1/4 чайной ложки чесночного порошка,
цельнозерновой лаваш,
8 листьев зелёного салата,
2 средних помидора, тонко нарезанных,
1/2 среднего огурца, тонко нарезанного,
2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки.
Приготовление
Поместите все ингредиенты маринада в миску и перемешайте до однородной массы. Подержите в маринаде курицу от 2 до 12 часов. Нагрейте духовку до 218 градусов, застелите противень фольгой или пергаментной бумагой. Выложите курицу, добавьте лук, запекайте 16-22 минуты.
В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, лимонный сок, тахини и чесночный порошок до однородной массы.
На лист лаваша положите 1 большой лист салата, 1-2 ломтика помидора, огурцы, жареный лук, немного порезанной курицы, полив сверху соусом. Посыпьте петрушкой и подавайте!
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