Аппетитная шаурма с кусочками курицы, жареным луком и овощами: побалуйте себя домашним фастфудом

Эту шаурму с курицей и овощами легко приготовить. Аппетитные мясные кусочки с жареным луком, салатом, помидорами, огурцами, петрушкой и лёгким домашним соусом, завернутые в лаваш — получается очень вкусно, а главное — не очень калорийно. Одна шаурма — всего 298 калорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International