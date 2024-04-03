Простой салат из кукурузы и помидоров, с сыром фета и свежей зеленью: вкусный гарнир к мясу

Салат из зёрен кукурузы, помидоров и сыра: простой рецепт

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой салат из кукурузы и помидоров, с сыром фета и свежей зеленью — вкусный гарнир, который особенно хорошо сочетается с мясом, приготовленным на гриле!

Фото: Own work by John Phelan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одна порция такого салата содержит всего 179 калорий.

Ингредиенты

2 средних помидора, порезанных,

1,5 чайной ложки соли,

2,5 столовых ложки оливкового масла,

5 чашек свежих кукурузных зёрен,

2 столовые ложки нарезанного свежего чеснока,

1/2 чайной ложки чёрного перца,

1,5 столовой ложки белого винного уксуса,

1/4 стакана нарезанной свежей петрушки,

раскрошенный сыр фета.

Приготовление

Выложите нарезанные помидоры в миску и посыпьте солью. Перемешайте. Потушите в сотейнике зёрна кукурузы 6-7 минут. Переложите приготовленные кукурузные зёрна в большую миску и добавьте нарезанный чеснок, черный перец, белый винный уксус, соль и оливковое масло. Добавьте помидоры и нарезанную петрушку и перемешайте с кукурузой. Добавьте раскрошенный сыр фета.