Безумно вкусный сливочный соус с ароматом маринованных огурчиков: отличная намазка для сэндвича

Сливочный соус с маринованными огурцами: готовится быстро

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите маринованные огурцы, то рецепт этого соуса вам точно понравится.

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Этот сливочный соус с ароматом маринованных огурчиков готовится за десять минут! Отлично сочетается со свежими овощами, картофелем или крекерами. Его также можно использовать в качестве намазки для вкусного бутерброда.

Ингредиенты

сливочный сыр размягчённый,

1 чашка обезжиренного греческого йогурта,

1/4 стакана сока маринованных огурцов с укропом из банки,

1 столовая ложка нарезанного свежего укропа,

1 чайная ложка приправы для салата,

1/4 чайной ложки чесночного порошка

1 чашка мелко нарезанных маринованных огурцов с укропом,

соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Выложите сливочный сыр и йогурт в большую миску. Взбейте миксером. Добавьте сок маринада, укроп, приправу и чесночный порошок и перемешайте ложкой. Добавьте нарезанные огурцы и перемешайте. Добавьте соль и чёрный перец по вкусу.