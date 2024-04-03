Безумно вкусный сливочный соус с ароматом маринованных огурчиков: отличная намазка для сэндвича

Если вы любите маринованные огурцы, то рецепт этого соуса вам точно понравится.
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Этот сливочный соус с ароматом маринованных огурчиков готовится за десять минут! Отлично сочетается со свежими овощами, картофелем или крекерами. Его также можно использовать в качестве намазки для вкусного бутерброда.
Ингредиенты
сливочный сыр размягчённый,
1 чашка обезжиренного греческого йогурта,
1/4 стакана сока маринованных огурцов с укропом из банки,
1 столовая ложка нарезанного свежего укропа,
1 чайная ложка приправы для салата,
1/4 чайной ложки чесночного порошка
1 чашка мелко нарезанных маринованных огурцов с укропом,
соль и чёрный перец по вкусу.
Приготовление
Выложите сливочный сыр и йогурт в большую миску. Взбейте миксером.
Добавьте сок маринада, укроп, приправу и чесночный порошок и перемешайте ложкой.
Добавьте нарезанные огурцы и перемешайте. Добавьте соль и чёрный перец по вкусу.
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