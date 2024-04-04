Соевый маринад для курицы: делает мясо птицы невероятно сочным и ароматным

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт соевого маринада для курицы. Этот маринад, предложенный сайтом shefmarket.ru, придаст вашему мясу насыщенный аромат и сочность. Преимущество соевого маринада заключается в его универсальности: он подходит для любого способа приготовления курицы, будь то жарка, запекание или гриль.
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Ингредиенты:
— 100 мл соевого соуса,
— 2 столовые ложки меда или коричневого сахара,
— 2 столовые ложки растительного масла (оливкового или подсолнечного),
Измельчите или натрите на мелкой тёрке чеснок и имбирь.
В небольшой миске смешайте соевый соус, мед или коричневый сахар, растительное масло, измельченный чеснок и имбирь, лимонный сок или уксус, перец и сладкую паприку. По желанию добавьте кунжутное масло.
Положите курицу в миску или пластиковый пакет.
Залейте курицу соевым маринадом, хорошо перемешайте, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом.
Накройте миску или пакет и оставьте курицу мариноваться в холодильнике минимум на 1 час, предпочтительно на несколько часов или даже на ночь, чтобы аромат и вкус маринада как следует впитались в мясо.
Перед приготовлением достаньте курицу из маринада и используйте её для жарки, запекания или гриля.
Приятного аппетита! Ваша курица с соевым маринадом теперь готова. Вы можете наслаждаться вкусным и ароматным блюдом вместе с семьей и друзьями.
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