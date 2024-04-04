Соевый маринад для курицы: делает мясо птицы невероятно сочным и ароматным

Соевый маринад для курицы: одинаково хорош и для запекания, и для жарки птицы

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт соевого маринада для курицы. Этот маринад, предложенный сайтом shefmarket.ru, придаст вашему мясу насыщенный аромат и сочность. Преимущество соевого маринада заключается в его универсальности: он подходит для любого способа приготовления курицы, будь то жарка, запекание или гриль.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

— 100 мл соевого соуса,

— 2 столовые ложки меда или коричневого сахара,

— 2 столовые ложки растительного масла (оливкового или подсолнечного),

— 3 зубчика чеснока,

— 2 см свежего имбиря,

— 2 столовые ложки лимонного сока или 1 столовая ложка уксуса,

— перец чёрный молотый по вкусу,

— 1 чайная ложка сладкой паприки,

— 1 чайная ложка кунжутного масла (необязательно).

Приготовление:

Измельчите или натрите на мелкой тёрке чеснок и имбирь. В небольшой миске смешайте соевый соус, мед или коричневый сахар, растительное масло, измельченный чеснок и имбирь, лимонный сок или уксус, перец и сладкую паприку. По желанию добавьте кунжутное масло. Положите курицу в миску или пластиковый пакет. Залейте курицу соевым маринадом, хорошо перемешайте, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом. Накройте миску или пакет и оставьте курицу мариноваться в холодильнике минимум на 1 час, предпочтительно на несколько часов или даже на ночь, чтобы аромат и вкус маринада как следует впитались в мясо. Перед приготовлением достаньте курицу из маринада и используйте её для жарки, запекания или гриля.

Приятного аппетита! Ваша курица с соевым маринадом теперь готова. Вы можете наслаждаться вкусным и ароматным блюдом вместе с семьей и друзьями.