Россияне объяснили, по каким причинам регулярно пропускает приёмы пищи

"Кухня на районе": большая часть россиян пропускают приёмы пищи на регулярной основе

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно исследованию, проведенному службой доставки еды "Кухня на районе" в России, значительная часть россиян пропускает приёмы пищи.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Почти треть опрошенных (29%) пропускают приёмы пищи несколько раз в неделю, ежедневно пропускают обед 23% респондентов, а 48% пропускают приём пищи раз в месяц. Большинство россиян (72%) вынуждены пропускать хотя бы один приём пищи на регулярной основе. Пропуск завтрака укажут 38% респондентов, обеда — 31%. Около 25% пропускают перекусы, а на ужин не садятся 7% опрошенных.

Наиболее часто пропускается питание из-за работы, на что указали 56% опрошенных. 36% указали в качестве причины бытовые хлопоты. Кроме того, денег на питание не хватает 8% респондентам, 6% живут вне зоны доставки еды, 4% не умеют готовить, а 6% не имеют доступа к магазинам.

По мнению 42% россиян, пропуск приёма пищи отрицательно сказывается на продуктивности, однако для 43% этот фактор никак не влияет на уровень энергии. Для 14% пропуск пищи имеет значительное влияние на самочувствие, пишет Газета.Ru.

Опрос также показал, что многие россияне обращаются к сервисам доставки еды как минимум раз в неделю (83%), некоторые даже несколько раз в неделю (14%), а ежедневно пользуется услугами доставки 3% респондентов.

Россияне готовы изменить свой образ жизни для того, чтобы питаться полноценно и регулярно. 31% респондентов считают, что следует больше зарабатывать, 38% хотели бы планировать рацион и закупаться готовой едой заранее. Какие-то изменения готовы сделать 16% россиян в своем графике работы, а 5% рассматривают возможность бросить работу во имя правильного режима питания.