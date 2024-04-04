Рецепт классического слоёного дрожжевого теста: для разнообразной выпечки с фаршем, кремом или сыром

Предлагаем вам простой рецепт домашнего слоёного дрожжевого теста, которое можно использовать при приготовлении разнообразных пирогов и выпечки. Рецепт классического слоёного дрожжевого теста напоминает KP.RU.
Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты:
— 500 г муки,
— 7 г сухих дрожжей,
— 250 мл молока,
— 80 г сахара,
— 250 г сливочного масла,
— 1 щепотка ванилина.
Приготовление:
Размягчите сливочное масло. Растворите сухие дрожжи в теплом молоке, оставьте на несколько минут, чтобы они активировались.
Процедите муку и смешайте с сахаром и ванилином в большой миске. Создайте углубление в центре муки.
Полностью растопите сливочное масло и добавьте его в углубление в муке. Добавьте также растворенные дрожжи в молоке.
Тщательно перемешайте ингредиенты вместе, чтобы образовалось мягкое и эластичное тесто.
Переместите тесто на рабочую поверхность и продолжайте замешивать около 10 минут, пока тесто станет гладким и упругим.
Положите тесто в миску и накройте его пищевой плёнкой или чистым полотенцем. Дайте тесту подойти в теплом месте около 1 часа, пока его объём удвоится.
После того, как тесто подошло, перекатайте его на плоскую поверхность и разделите пополам.
Раскатайте каждую половину теста в прямоугольник нужной толщины. Сверните тесто вместе, чтобы получить слои.
Продолжайте разделение и складывание теста в слоях 4-6 раз, чтобы создать многослойную структуру.
Полученное слоёное тесто готово к использованию в различных рецептах. Выпекайте пироги, круассаны или другую выпечку в соответствии с конкретным рецептом. Проявите фантазию и создавайте разнообразные вкусные блюда. Наслаждайтесь свежей выпечкой и приятными моментами вместе с близкими!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Слоёное дрожжевое тесто без возни! Супер быстро и просто!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.