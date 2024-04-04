Рецепт классического слоёного дрожжевого теста: для разнообразной выпечки с фаршем, кремом или сыром

Как приготовить классическое слоёное дрожжевое тесто

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой рецепт домашнего слоёного дрожжевого теста, которое можно использовать при приготовлении разнообразных пирогов и выпечки. Рецепт классического слоёного дрожжевого теста напоминает KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 500 г муки,

— 7 г сухих дрожжей,

— 250 мл молока,

— 80 г сахара,

— 250 г сливочного масла,

— 1 щепотка ванилина.

Приготовление:

Размягчите сливочное масло. Растворите сухие дрожжи в теплом молоке, оставьте на несколько минут, чтобы они активировались. Процедите муку и смешайте с сахаром и ванилином в большой миске. Создайте углубление в центре муки. Полностью растопите сливочное масло и добавьте его в углубление в муке. Добавьте также растворенные дрожжи в молоке. Тщательно перемешайте ингредиенты вместе, чтобы образовалось мягкое и эластичное тесто. Переместите тесто на рабочую поверхность и продолжайте замешивать около 10 минут, пока тесто станет гладким и упругим. Положите тесто в миску и накройте его пищевой плёнкой или чистым полотенцем. Дайте тесту подойти в теплом месте около 1 часа, пока его объём удвоится. После того, как тесто подошло, перекатайте его на плоскую поверхность и разделите пополам. Раскатайте каждую половину теста в прямоугольник нужной толщины. Сверните тесто вместе, чтобы получить слои. Продолжайте разделение и складывание теста в слоях 4-6 раз, чтобы создать многослойную структуру.

Полученное слоёное тесто готово к использованию в различных рецептах. Выпекайте пироги, круассаны или другую выпечку в соответствии с конкретным рецептом. Проявите фантазию и создавайте разнообразные вкусные блюда. Наслаждайтесь свежей выпечкой и приятными моментами вместе с близкими!