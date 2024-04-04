Песочный пирог с абрикосовым вареньем: его восхитительный вкус вернёт вас в детство

Предлагаем вам рецепт классического пирога с абрикосовым вареньем. Это великолепный десерт, который отличается сладким и ароматным вкусом. Пирог от chefmarket.ru прост в приготовлении и может стать отличным выбором как для семейного чаепития, так и для встречи гостей.
Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 300 г муки,
— 150 г сливочного масла,
— 100 г сахара,
— 1 яйцо,
— 1 чайная ложка разрыхлителя теста,
— 1 пакетик ванильного сахара,
— щепотка соли,
— 300-400 г абрикосового варенья,
— сахарная пудра для посыпки (по желанию).
Приготовление:
Растопите сливочное масло и оставьте его остыть до комнатной температуры.
В глубокой миске смешайте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли.
Добавьте яйцо и охлажденное растопленное масло. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились, и замесите мягкое и эластичное тесто.
Оберните тесто в пищевую плёнку и оставьте его отдохнуть в холодильнике на 30 минут.
Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
Раскатайте 2/3 теста на пышность и уложите его в форму для выпечки, придавая бортики.
Выложите абрикосовое варенье на тесто равномерным слоем.
Из оставшейся части теста сформируйте полоски и укладывайте их на варенье, создавая решётку.
Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте его 30-40 минут до золотистого цвета.
После выпечки дайте пирогу немного остыть перед подачей.
Перед подачей на стол, посыпьте пирог сахарной пудрой, чтобы придать ему дополнительную красивый штрих.
Вот и всё! Ваш вкусный и ароматный пирог с абрикосовым вареньем готов. Наслаждайтесь им в кругу семьи или с гостями, и не забудьте подать его с чашкой чая или кофе. Приятного аппетита!
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