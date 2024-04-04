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Песочный пирог с абрикосовым вареньем: его восхитительный вкус вернёт вас в детство

Пирог с абрикосовым вареньем: готовится на простом песочном тесте в духовке

1:57
Еда

Предлагаем вам рецепт классического пирога с абрикосовым вареньем. Это великолепный десерт, который отличается сладким и ароматным вкусом. Пирог от chefmarket.ru прост в приготовлении и может стать отличным выбором как для семейного чаепития, так и для встречи гостей.

Пирог с абрикосовым вареньем: готовится на простом песочном тесте в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 300 г муки,

— 150 г сливочного масла,

— 100 г сахара,

— 1 яйцо,

— 1 чайная ложка разрыхлителя теста,

— 1 пакетик ванильного сахара,

— щепотка соли,

— 300-400 г абрикосового варенья,

— сахарная пудра для посыпки (по желанию).

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло и оставьте его остыть до комнатной температуры.
  2. В глубокой миске смешайте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли.
  3. Добавьте яйцо и охлажденное растопленное масло. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились, и замесите мягкое и эластичное тесто.
  4. Оберните тесто в пищевую плёнку и оставьте его отдохнуть в холодильнике на 30 минут.
  5. Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
  6. Раскатайте 2/3 теста на пышность и уложите его в форму для выпечки, придавая бортики.
  7. Выложите абрикосовое варенье на тесто равномерным слоем.
  8. Из оставшейся части теста сформируйте полоски и укладывайте их на варенье, создавая решётку.
  9. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте его 30-40 минут до золотистого цвета.
  10. После выпечки дайте пирогу немного остыть перед подачей.
  11. Перед подачей на стол, посыпьте пирог сахарной пудрой, чтобы придать ему дополнительную красивый штрих.

Вот и всё! Ваш вкусный и ароматный пирог с абрикосовым вареньем готов. Наслаждайтесь им в кругу семьи или с гостями, и не забудьте подать его с чашкой чая или кофе. Приятного аппетита!

Быстрый пирог на скорую руку! Песочный пирог с вареньем! Quick jam cake!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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