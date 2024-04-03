Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ACS: краски на водной основе содержат опасные для здоровья летучие соединения
ТОП-8 лайфхаков, которые помогут сохранить сбережения туристов
Собачий язык может сообщить, когда животное испытывает страх или радость
Врач Захарова заявила, что цитрусовые помогают справиться с болью в суставах
Как отказаться от страхования при потребительском кредите: новые правила и сроки
Лучшие советы по продаже квартиры — дорого и быстро
Это растение имеет необычные цветки, которые похожи на голову льва
Утренний завтрак для кожи: 3 ключевых ингредиента для энергии и красоты
Меган Фокс сменила образ: с актуальных розовых волос на нежно-голубое каре
Домашние наггетсы из картофеля: не менее вкусные, чем классические из курицы

Картофельные наггетсы: сытный и полезный домашний фастфуд без привычной курицы

2:00
Еда

Давайте приготовим нежные и ароматные картофельные наггетсы. Это сытное блюдо от сайта "Лайфхакер.ру", которое прекрасно сочетается с овощными салатами и может стать вкусной альтернативой классическим мясным наггетсам.

Картофельные наггетсы: сытный и полезный домашний фастфуд без привычной курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

— 5 средних картофелин;

— 1 маленький репчатый лук;

— 1 морковь;

— 5 столовых ложек панировочных сухарей;

— 1 чайная ложка молотого имбиря;

— 1/4 чайной ложки соли;

— свежая зелень (петрушка, зеленый лук);

— растительное масло для жарки.

И вот как приготовить картофельные наггетсы:

  1. Очистите и сварите картофель до мягкости в подсоленной воде. Затем откиньте на дуршлаг и дайте картофелю слегка остыть.
  2. В это время очистите и мелко нарежьте репчатый лук. Натрите морковь на крупной тёрке.
  3. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости и приятного аромата. Дайте овощам немного остыть.
  4. Теперь перейдем к картофелю. Разомните его в миске до состояния пюре. Добавьте в пюре молотый имбирь и соль, хорошо перемешайте.
  5. Объедините картофельное пюре с обжаренными овощами. Добавьте мелко нарезанную свежую зелень (петрушку и зелёный лук). Все ингредиенты должны хорошо смешаться.
  6. Сформируйте из полученной смеси наггетсы — маленькие плоские круглые котлетки.
  7. Обваляйте наггетсы в панировочных сухарях, полностью покрывая их со всех сторон.
  8. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте наггетсы до золотистого цвета и хрустящей корочки с обеих сторон.
  9. Готовые картофельные наггетсы процедите на бумажном полотенце, чтобы удалить лишний жир.
  10. Подавайте наггетсы горячими, украшенными свежей зеленью.

Приятного аппетита! Теперь у вас есть вкусный рецепт картофельных наггетсов, которые порадуют вас и ваших близких. Наслаждайтесь этим блюдом!

Быстрая закуска из картофельного пюре! Картофельные наггетсы с сыром! Просто бомба
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Ветеринары рассказали, как понять, что кошка заболела
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Знакомим с семейством астровых - красивым шизантусом
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Сохраняем лук-севок: рассказываем как его хранить, чтобы не портился
Невероятные цены на билеты из Москвы в Сеул: отличные предложения на майские праздники
У бывшей жены Евгения Петросяна собираются отсудить две квартиры в центре Сочи
У бывшей жены Евгения Петросяна собираются отсудить две квартиры в центре Сочи
Последние материалы
Конгрессвумен Грин: конгрессмены узнают о деталях помощи Украине из новостей
Статья индонезийских ученых про комплекс Гунунг-Паданг отозвана из журнала
Необходим ли журнальный столик в гостиной
Во сколько обойдется "всё включено" на Кубе на майских выходных
Карлсон: президент Украины проигнорировал просьбы об интервью
Politico: украинский офицер раскритиковал поставку самолетов F-16
Сырный крем-суп с куриным филе: нежный и безумно аппетитный
Материнский капитал для абилитации детей: новые возможности в Сахалинской области
Эксперт Прибыш рассказала, что нужно учитывать при "усыновлении" собаки из приюта
Кандидат в президенты Пеллегрини: поставки оружия ВСУ ведут к катастрофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников