Домашние наггетсы из картофеля: не менее вкусные, чем классические из курицы

Давайте приготовим нежные и ароматные картофельные наггетсы. Это сытное блюдо от сайта "Лайфхакер.ру", которое прекрасно сочетается с овощными салатами и может стать вкусной альтернативой классическим мясным наггетсам.
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
— 5 средних картофелин;
— 1 маленький репчатый лук;
— 1 морковь;
— 5 столовых ложек панировочных сухарей;
— 1 чайная ложка молотого имбиря;
— 1/4 чайной ложки соли;
— свежая зелень (петрушка, зеленый лук);
— растительное масло для жарки.
И вот как приготовить картофельные наггетсы:
Очистите и сварите картофель до мягкости в подсоленной воде. Затем откиньте на дуршлаг и дайте картофелю слегка остыть.
В это время очистите и мелко нарежьте репчатый лук. Натрите морковь на крупной тёрке.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости и приятного аромата. Дайте овощам немного остыть.
Теперь перейдем к картофелю. Разомните его в миске до состояния пюре. Добавьте в пюре молотый имбирь и соль, хорошо перемешайте.
Объедините картофельное пюре с обжаренными овощами. Добавьте мелко нарезанную свежую зелень (петрушку и зелёный лук). Все ингредиенты должны хорошо смешаться.
Сформируйте из полученной смеси наггетсы — маленькие плоские круглые котлетки.
Обваляйте наггетсы в панировочных сухарях, полностью покрывая их со всех сторон.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте наггетсы до золотистого цвета и хрустящей корочки с обеих сторон.
Готовые картофельные наггетсы процедите на бумажном полотенце, чтобы удалить лишний жир.
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