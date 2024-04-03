Домашние наггетсы из картофеля: не менее вкусные, чем классические из курицы

Картофельные наггетсы: сытный и полезный домашний фастфуд без привычной курицы

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте приготовим нежные и ароматные картофельные наггетсы. Это сытное блюдо от сайта "Лайфхакер.ру", которое прекрасно сочетается с овощными салатами и может стать вкусной альтернативой классическим мясным наггетсам.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

— 5 средних картофелин;

— 1 маленький репчатый лук;

— 1 морковь;

— 5 столовых ложек панировочных сухарей;

— 1 чайная ложка молотого имбиря;

— 1/4 чайной ложки соли;

— свежая зелень (петрушка, зеленый лук);

— растительное масло для жарки.

И вот как приготовить картофельные наггетсы:

Очистите и сварите картофель до мягкости в подсоленной воде. Затем откиньте на дуршлаг и дайте картофелю слегка остыть. В это время очистите и мелко нарежьте репчатый лук. Натрите морковь на крупной тёрке. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости и приятного аромата. Дайте овощам немного остыть. Теперь перейдем к картофелю. Разомните его в миске до состояния пюре. Добавьте в пюре молотый имбирь и соль, хорошо перемешайте. Объедините картофельное пюре с обжаренными овощами. Добавьте мелко нарезанную свежую зелень (петрушку и зелёный лук). Все ингредиенты должны хорошо смешаться. Сформируйте из полученной смеси наггетсы — маленькие плоские круглые котлетки. Обваляйте наггетсы в панировочных сухарях, полностью покрывая их со всех сторон. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте наггетсы до золотистого цвета и хрустящей корочки с обеих сторон. Готовые картофельные наггетсы процедите на бумажном полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте наггетсы горячими, украшенными свежей зеленью.

Приятного аппетита! Теперь у вас есть вкусный рецепт картофельных наггетсов, которые порадуют вас и ваших близких. Наслаждайтесь этим блюдом!