Аппетитная макаронная запеканка с мясным фаршем и овощами: блюдо очень похоже на лазанью

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Запеканка со спагетти: вкусная и сытная еда

2:20
Еда

Эта запеканка со спагетти — вкусная и сытная еда, чем-то напоминающая лазанью.

Запеканка со спагетти: вкусная и сытная еда
Фото: flickr. com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Приготовление этого блюда требует времени, но оно того стоит! Если у вас нет под рукой кабачков, вы можете заменить их на грибы. Вместо творога подойдёт и рикотта.

Ингредиенты

  • упаковка тонких спагетти,
  • полкило фарша грудки индейки,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца,
  • 1 средняя луковица, нарезанная кубиками,
  • 1 средний кабачок, нарезанный,
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых,
  • бульонный кубик,
  • 1 столовая ложка итальянской приправы,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • ⅛ чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца,
  • 2 больших яйца,
  • томатный соус,
  • кусочек сыра пармезан, натёртый,
  • 2 чашки обезжиренного творога,
  • 1,5 стакана тёртого сыра Моцарелла.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка сбрызните форму для выпечки кулинарным спреем и отложите в сторону.
  2. Сварите спагетти.
  3. Обжарьте в сотейнике фарш из индейки, посыпьте мясо солью и перцем. Как только куски начнут немного подрумяниваться, добавьте нарезанный лук и тёртые кабачки и перемешайте. Готовьте в общей сложности около 10 минут.
  4. Добавьте измельчённый чеснок и бульонный кубик, готовьте ещё минуту.
  5. Добавьте соус для пасты, итальянскую приправу, и измельчённый красный перец, уменьшите огонь до минимума.
  6. Разбейте яйца в большую миску и взбейте вилкой или венчиком. Добавьте банку томатного соуса и тёртый пармезан и перемешайте. Добавьте спагетти в миску и перемешайте.
  7. Переложите половину спагетти с соусом в подготовленную форму для запекания и разложите ровным слоем по дну. Возьмите одну чашку творога и выложите ложкой на спагетти. Сверху выложите половину смеси мясного соуса. Посыпьте сверху половиной стакана сыра Моцарелла. Повторите слои с оставшейся смесью спагетти, творогом и мясным соусом, а затем посыпьте сверху оставшейся моцареллой. Накройте форму фольгой и запекайте 35-40 минут. Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 20 минут.
Необычная и очень вкусная пицца из спагетти. Макаронная запеканка
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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