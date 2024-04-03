Аппетитная макаронная запеканка с мясным фаршем и овощами: блюдо очень похоже на лазанью

Эта запеканка со спагетти — вкусная и сытная еда, чем-то напоминающая лазанью.
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Приготовление этого блюда требует времени, но оно того стоит! Если у вас нет под рукой кабачков, вы можете заменить их на грибы. Вместо творога подойдёт и рикотта.
Ингредиенты
упаковка тонких спагетти,
полкило фарша грудки индейки,
1/2 чайной ложки соли,
1/4 чайной ложки чёрного перца,
1 средняя луковица, нарезанная кубиками,
1 средний кабачок, нарезанный,
3 зубчика чеснока, измельчённых,
бульонный кубик,
1 столовая ложка итальянской приправы,
1/2 чайной ложки соли,
⅛ чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца,
2 больших яйца,
томатный соус,
кусочек сыра пармезан, натёртый,
2 чашки обезжиренного творога,
1,5 стакана тёртого сыра Моцарелла.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка сбрызните форму для выпечки кулинарным спреем и отложите в сторону.
Сварите спагетти.
Обжарьте в сотейнике фарш из индейки, посыпьте мясо солью и перцем. Как только куски начнут немного подрумяниваться, добавьте нарезанный лук и тёртые кабачки и перемешайте. Готовьте в общей сложности около 10 минут.
Добавьте измельчённый чеснок и бульонный кубик, готовьте ещё минуту.
Добавьте соус для пасты, итальянскую приправу, и измельчённый красный перец, уменьшите огонь до минимума.
Разбейте яйца в большую миску и взбейте вилкой или венчиком. Добавьте банку томатного соуса и тёртый пармезан и перемешайте. Добавьте спагетти в миску и перемешайте.
Переложите половину спагетти с соусом в подготовленную форму для запекания и разложите ровным слоем по дну. Возьмите одну чашку творога и выложите ложкой на спагетти. Сверху выложите половину смеси мясного соуса. Посыпьте сверху половиной стакана сыра Моцарелла. Повторите слои с оставшейся смесью спагетти, творогом и мясным соусом, а затем посыпьте сверху оставшейся моцареллой. Накройте форму фольгой и запекайте 35-40 минут. Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 20 минут.
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