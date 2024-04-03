Аппетитная макаронная запеканка с мясным фаршем и овощами: блюдо очень похоже на лазанью

Запеканка со спагетти: вкусная и сытная еда

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка со спагетти — вкусная и сытная еда, чем-то напоминающая лазанью.

Фото: flickr. com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Приготовление этого блюда требует времени, но оно того стоит! Если у вас нет под рукой кабачков, вы можете заменить их на грибы. Вместо творога подойдёт и рикотта.

Ингредиенты

упаковка тонких спагетти,

полкило фарша грудки индейки,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки чёрного перца,

1 средняя луковица, нарезанная кубиками,

1 средний кабачок, нарезанный,

3 зубчика чеснока, измельчённых,

бульонный кубик,

1 столовая ложка итальянской приправы,

1/2 чайной ложки соли,

⅛ чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца,

2 больших яйца,

томатный соус,

кусочек сыра пармезан, натёртый,

2 чашки обезжиренного творога,

1,5 стакана тёртого сыра Моцарелла.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка сбрызните форму для выпечки кулинарным спреем и отложите в сторону. Сварите спагетти. Обжарьте в сотейнике фарш из индейки, посыпьте мясо солью и перцем. Как только куски начнут немного подрумяниваться, добавьте нарезанный лук и тёртые кабачки и перемешайте. Готовьте в общей сложности около 10 минут. Добавьте измельчённый чеснок и бульонный кубик, готовьте ещё минуту. Добавьте соус для пасты, итальянскую приправу, и измельчённый красный перец, уменьшите огонь до минимума. Разбейте яйца в большую миску и взбейте вилкой или венчиком. Добавьте банку томатного соуса и тёртый пармезан и перемешайте. Добавьте спагетти в миску и перемешайте. Переложите половину спагетти с соусом в подготовленную форму для запекания и разложите ровным слоем по дну. Возьмите одну чашку творога и выложите ложкой на спагетти. Сверху выложите половину смеси мясного соуса. Посыпьте сверху половиной стакана сыра Моцарелла. Повторите слои с оставшейся смесью спагетти, творогом и мясным соусом, а затем посыпьте сверху оставшейся моцареллой. Накройте форму фольгой и запекайте 35-40 минут. Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 20 минут.