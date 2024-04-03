Вкусный салат из шпината с яблоками, сельдереем и орехами пекан: берите на заметку рецепт, особенно если сидите на диете

Диетический салат из шпината с яблоками: жареные орехи придадут пикантности

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочный и вкусный салат из свежего шпината с яблоками, сельдереем и орехами станет настоящим украшением будничного или праздничного стола.

Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот питательный салат можно приготовить на ужин в качестве как самостоятельного блюда, так и овощного гарнира. Добавление орехов и фруктов делает этот салат просто фантастическим.

Ингредиенты

2 чашки листьев молодого шпината,

1 среднее яблоко, нарезанное ломтиками,

2 столовые ложки нарезанного сельдерея,

2 столовые ложки поджаренных орехов пекан, нарезанных,

заправка для салата.

Приготовление

Смешайте ингредиенты с заправкой в большой миске.

Как поджарить орехи? Выложите орехи в один слой в неглубокой форме для запекания. Выпекать при температуре 175 градусов 8-10 минут.