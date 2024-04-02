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Вкусный куриный салат с орехами пекан, сельдереем и сливочной домашней заправкой: устройте сюрприз домашним

Куриный салат с орехами пекан: такой вариант вы еще не пробовали

0:54
Еда

Этот салат из курицы с орехами пекан, приготовленный из варёной курицы, зелени, сельдерея, орехов пекан, красного лука и сливочной домашней заправки, действительно очень ароматный.

Куриный салат с орехами пекан: такой вариант вы еще не пробовали
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1/2 стакана майонеза,
  • 1/2 стакана греческого йогурта,
  • 2 чайные ложки белого винного уксуса,
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка,
  • 1/4 чайной ложки сушёного тимьяна,
  • 2 чашки нарезанной варёной курицы,
  • 2 стебля сельдерея, нарезанные ломтиками,
  • ⅓ чашки нарезанных поджаренных орехов пекан,
  • 2 столовые ложки измельчённого красного лука.

Приготовление

  1. Смешайте в миске майонез, греческий йогурт, уксус, чесночный порошок, тимьян.
  2. Добавьте курицу, сельдерей, орехи пекан и красный лук; хорошо перемешайте.
  3. Подавайте сразу или храните в холодильнике до трёх дней.
ПРОСТОЙ САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И КУРИЦЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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