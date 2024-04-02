Вкусный куриный салат с орехами пекан, сельдереем и сливочной домашней заправкой: устройте сюрприз домашним

Куриный салат с орехами пекан: такой вариант вы еще не пробовали

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат из курицы с орехами пекан, приготовленный из варёной курицы, зелени, сельдерея, орехов пекан, красного лука и сливочной домашней заправки, действительно очень ароматный.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1/2 стакана майонеза,

1/2 стакана греческого йогурта,

2 чайные ложки белого винного уксуса,

1/2 чайной ложки чесночного порошка,

1/4 чайной ложки сушёного тимьяна,

2 чашки нарезанной варёной курицы,

2 стебля сельдерея, нарезанные ломтиками,

⅓ чашки нарезанных поджаренных орехов пекан,

2 столовые ложки измельчённого красного лука.

Приготовление

Смешайте в миске майонез, греческий йогурт, уксус, чесночный порошок, тимьян. Добавьте курицу, сельдерей, орехи пекан и красный лук; хорошо перемешайте. Подавайте сразу или храните в холодильнике до трёх дней.