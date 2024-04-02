Пышные сырники без яиц: тесто отлично сохраняет форму за счёт муки

Сырники без яиц на сковороде: получаются пышными и не разваливаются

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление сырников без яиц на сковороде очень просто и займет всего 20 минут. Они получатся пышными и нежными, особенно если использовать качественный творог. Вы можете также ароматизировать тесто сырников от сайта Gastronom.ru ванильным сахаром, корицей или цедрой лимона, чтобы добавить им интересный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 400 г творога,

- 25 г сахара,

— 60 г муки,

— щепотка соли,

— растительное масло для жарки.

Приготовление:

Протрите творог через мелкое металлическое сито или пробейте его блендером для получения нежной массы. Добавьте сахар и соль в творог. Тщательно перемешайте вилкой или лопаткой. Постепенно добавляйте муку и вымешивайте тесто, пока оно не станет однородной консистенции. Сформуйте тесто в толстую колбаску и нарежьте толстыми кружками толщиной около 1 см. Обваляйте сырники в муке со всех сторон. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые сырники подавайте на стол вместе с сметаной, вареньем или соусом по вашему вкусу. Насладитесь этим вкусным десертом вместе с любимым соусом и насладитесь прекрасными гастрономическими впечатлениями.