Пышные сырники без яиц: тесто отлично сохраняет форму за счёт муки

Приготовление сырников без яиц на сковороде очень просто и займет всего 20 минут. Они получатся пышными и нежными, особенно если использовать качественный творог. Вы можете также ароматизировать тесто сырников от сайта Gastronom.ru ванильным сахаром, корицей или цедрой лимона, чтобы добавить им интересный вкус.
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Ингредиенты:
— 400 г творога,
- 25 г сахара,
— 60 г муки,
— щепотка соли,
— растительное масло для жарки.
Приготовление:
Протрите творог через мелкое металлическое сито или пробейте его блендером для получения нежной массы.
Добавьте сахар и соль в творог. Тщательно перемешайте вилкой или лопаткой.
Постепенно добавляйте муку и вымешивайте тесто, пока оно не станет однородной консистенции.
Сформуйте тесто в толстую колбаску и нарежьте толстыми кружками толщиной около 1 см.
Обваляйте сырники в муке со всех сторон.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые сырники подавайте на стол вместе с сметаной, вареньем или соусом по вашему вкусу. Насладитесь этим вкусным десертом вместе с любимым соусом и насладитесь прекрасными гастрономическими впечатлениями.
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Как приготовить ИДЕАЛЬНЫЕ сырники без яиц. // мои 3 секрета
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