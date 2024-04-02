Картофель, запечённый в духовке: если вы поститесь, можно не добавлять сливочное масло

Классическая картошка в духовке: ничего лишнего, в качестве приправы — только масло, соль и перец

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление классической картошки в духовке — просто и вкусно. Попробуйте этот рецепт от "Лайфхакер.ру", чтобы насладиться сочной и ароматной картошкой, напоминающей ту, что вы печёте на пикнике на костре.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 4 крупные картофелины (на 2 порции),

— 2 столовые ложки оливкового масла,

— соль, по вкусу,

— молотый чёрный перец, по вкусу,

— 30 г сливочного масла.

Приготовление:

Промойте картофель и несколько раз проколите его вилкой со всех сторон. Смажьте картошку оливковым маслом, посолите и посыпьте молотым чёрным перцем по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Положите картофель на решетку в предварительно разогретую духовку и запекайте его 60-75 минут. Убедитесь в готовности картофеля, проткнув его вилкой — картофель должен стать мягким. Когда картофель готов, на каждую картофелину сделайте продольный надрез, посыпьте солью и перцем, а затем положите на каждый надрез по кусочку сливочного масла. Верните картофель снова в духовку на несколько минут, чтобы сливочное масло растопилось. Картофель готов к подаче. Подавайте его со сметаной, зеленью или любым другим соусом по вашему выбору.