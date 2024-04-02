Картофель, запечённый в духовке: если вы поститесь, можно не добавлять сливочное масло

Приготовление классической картошки в духовке — просто и вкусно. Попробуйте этот рецепт от "Лайфхакер.ру", чтобы насладиться сочной и ароматной картошкой, напоминающей ту, что вы печёте на пикнике на костре.
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 4 крупные картофелины (на 2 порции),
— 2 столовые ложки оливкового масла,
— соль, по вкусу,
— молотый чёрный перец, по вкусу,
— 30 г сливочного масла.
Приготовление:
Промойте картофель и несколько раз проколите его вилкой со всех сторон.
Смажьте картошку оливковым маслом, посолите и посыпьте молотым чёрным перцем по вкусу.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Положите картофель на решетку в предварительно разогретую духовку и запекайте его 60-75 минут. Убедитесь в готовности картофеля, проткнув его вилкой — картофель должен стать мягким.
Когда картофель готов, на каждую картофелину сделайте продольный надрез, посыпьте солью и перцем, а затем положите на каждый надрез по кусочку сливочного масла.
Верните картофель снова в духовку на несколько минут, чтобы сливочное масло растопилось.
Картофель готов к подаче. Подавайте его со сметаной, зеленью или любым другим соусом по вашему выбору.
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Румяная Печеная КАРТОШКА в Духовке с Особым Маслом🍴Гарнир на Праздничный Стол и НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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