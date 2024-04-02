Аппетитный и очень сытный мексиканский суп тако: готовим пикантное блюдо из говяжьего фарша, фасоли и овощей

Суп тако — это знаменитое мексиканское блюдо, приготовленное из говяжьего фарша, различных бобов и овощей, понравится всей семье! Пикантный на вкус, согревающий, идеальный вариант, если захотелось экзотики.
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Ингредиенты
полкило говяжьего фарша,
½ большой луковицы, нарезанной кубиками,
1 зеленый болгарский перец, нарезанный кубиками,
1 столовая ложка томатной пасты,
2 столовые ложки приправы для тако,
1 банка чёрной фасоли,
1 банка фасоли,
1 банка консервированной сладкой кукурузы,
1 банка консервированных помидоров, нарезанных кубиками,
1 банка консервированного зелёного перца чили, нарезанного кубиками,
3 стакана воды.
Дополнительные начинки:
авокадо,
перец халапеньо,
кинза,
сыр,
сметана.
Приготовление
В большой кастрюле на среднем огне обжарьте говяжий фарш, пока он не подрумянится. Слейте остатки жира.
Добавьте в кастрюлю нарезанный кубиками лук, болгарский перец, приправу для тако и томатную пасту. Перемешайте и тушите ингредиенты в течение 1–2 минут.
Добавьте чёрную фасоль, фасоль, кукурузу, нарезанные кубиками помидоры, зелёный перец чили и воду. Доведите суп до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20 минут. Перед подачей добавьте любимые начинки для тако.
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