Аппетитный и очень сытный мексиканский суп тако: готовим пикантное блюдо из говяжьего фарша, фасоли и овощей

Мексиканский суп тако: как приготовить знаменитое блюдо

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп тако — это знаменитое мексиканское блюдо, приготовленное из говяжьего фарша, различных бобов и овощей, понравится всей семье! Пикантный на вкус, согревающий, идеальный вариант, если захотелось экзотики.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

полкило говяжьего фарша,

½ большой луковицы, нарезанной кубиками,

1 зеленый болгарский перец, нарезанный кубиками,

1 столовая ложка томатной пасты,

2 столовые ложки приправы для тако,

1 банка чёрной фасоли,

1 банка фасоли,

1 банка консервированной сладкой кукурузы,

1 банка консервированных помидоров, нарезанных кубиками,

1 банка консервированного зелёного перца чили, нарезанного кубиками,

3 стакана воды.

Дополнительные начинки:

авокадо,

перец халапеньо,

кинза,

сыр,

сметана.

Приготовление

В большой кастрюле на среднем огне обжарьте говяжий фарш, пока он не подрумянится. Слейте остатки жира. Добавьте в кастрюлю нарезанный кубиками лук, болгарский перец, приправу для тако и томатную пасту. Перемешайте и тушите ингредиенты в течение 1–2 минут. Добавьте чёрную фасоль, фасоль, кукурузу, нарезанные кубиками помидоры, зелёный перец чили и воду. Доведите суп до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20 минут. Перед подачей добавьте любимые начинки для тако.