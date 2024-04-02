Полезные яйца Бенедикт: креативное блюдо для завтрака, состоящее из четырёх вкусных слоёв. Не хуже, чем в ресторане!

Яйца Бенедикт: что это такое и как приготовить

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Полезные яйца Бенедикт — это креативное блюдо для завтрака, состоящее из четырёх вкусных слоев. Итак, готовим тосты из сладкого картофеля с беконом, яйцами-пашот и небольшим количеством сливочного соуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Miller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 сладкий картофель (батат), нарезанный ломтиками,

4 яйца,

4 ломтика бекона,

петрушка для украшения.

Соус:

3 яичных желтка,

1 столовая ложка лимонного сока,

1/2 чайной ложки дижонской горчицы,

1/4 чайной ложки соли,

щепотка кайенского перца,

1/2 стакана растопленного сливочного масла или топлёного.

Приготовление

Разогрейте духовку до 203 градусов. Нарежьте батат ровными круглыми ломтиками. Выложите ломтики на противень и запекайте 30–40 минут. Обжарьте бекон примерно по минуте с каждой стороны на сковороде на среднем огне. Отложите в сторону. Вскипятите в кастрюле воду. Создайте воронку ложкой, разбейте яйца и варите их в течение 3–4 минут. Достаньте яйца из кастрюли и поместите в миску. Взбейте яичные желтки, лимонный сок, горчицу, соль и кайенский перец в блендере, медленно влейте горячее масло, перелейте в небольшую миску. Когда батат будет готов, выложите его на тарелку и положите сверху бекон, яйцо-пашот и немного соуса. Украсьте рубленой петрушкой и сразу подавайте!