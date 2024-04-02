Полезные яйца Бенедикт: креативное блюдо для завтрака, состоящее из четырёх вкусных слоёв. Не хуже, чем в ресторане!

Полезные яйца Бенедикт — это креативное блюдо для завтрака, состоящее из четырёх вкусных слоев. Итак, готовим тосты из сладкого картофеля с беконом, яйцами-пашот и небольшим количеством сливочного соуса.
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1/2 стакана растопленного сливочного масла или топлёного.
Приготовление
Разогрейте духовку до 203 градусов.
Нарежьте батат ровными круглыми ломтиками. Выложите ломтики на противень и запекайте 30–40 минут.
Обжарьте бекон примерно по минуте с каждой стороны на сковороде на среднем огне. Отложите в сторону.
Вскипятите в кастрюле воду. Создайте воронку ложкой, разбейте яйца и варите их в течение 3–4 минут. Достаньте яйца из кастрюли и поместите в миску.
Взбейте яичные желтки, лимонный сок, горчицу, соль и кайенский перец в блендере, медленно влейте горячее масло, перелейте в небольшую миску. Когда батат будет готов, выложите его на тарелку и положите сверху бекон, яйцо-пашот и немного соуса. Украсьте рубленой петрушкой и сразу подавайте!
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