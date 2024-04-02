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Вкусный шоколадный смузи с семенами чиа и конопли: зарядит энергией и обеспечит чувство сытости на всё утро

Как приготовить шоколадный смузи с семенами чиа и конопли

1:17
Еда

Кому вообще нужен протеиновый порошок, если можно приготовить полезный смузи? Этот коктейль с миндальным молоком, миндальным маслом, семенами чиа и семенами конопли зарядит вас энергией и обеспечит чувство сытости на всё утро.

Как приготовить шоколадный смузи с семенами чиа и конопли
Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Богатое витаминами и минералами миндальное молоко придаст смузи сливочный вкус, а какао-порошок — сладость шоколада. К слову, в миндальном молоке практически нет холестерина, а калорий значительно меньше, чем в коровьем. Нуи, конечно же, семена чиа и конопли — в них много клетчатки, антиоксидантов, минералов, полезных жиров Омега-3.

Ингредиенты

  • Миндальное молоко (200 мл).
  • Лёд.
  • 2 ст. л. миндального масла.
  • 2 ст. л. какао-порошка без сахара.
  • 2-3 ст. л. заменителя сахара.
  • 1 ст. л. семян чиа и еще немного для подачи.
  • 2 ст. л. семян конопли и еще немного для подачи.
  • 1\2 ст. л. экстракта ванили.
  • Щепотка соли.

Приготовление

Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородной массы. Перелейте в стакан и украсьте семенами чиа и конопли.

Шоколадный СМУЗИ | Веганский рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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