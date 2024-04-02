Вкусный шоколадный смузи с семенами чиа и конопли: зарядит энергией и обеспечит чувство сытости на всё утро

Кому вообще нужен протеиновый порошок, если можно приготовить полезный смузи? Этот коктейль с миндальным молоком, миндальным маслом, семенами чиа и семенами конопли зарядит вас энергией и обеспечит чувство сытости на всё утро.
Богатое витаминами и минералами миндальное молоко придаст смузи сливочный вкус, а какао-порошок — сладость шоколада. К слову, в миндальном молоке практически нет холестерина, а калорий значительно меньше, чем в коровьем. Нуи, конечно же, семена чиа и конопли — в них много клетчатки, антиоксидантов, минералов, полезных жиров Омега-3.
Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородной массы. Перелейте в стакан и украсьте семенами чиа и конопли.
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