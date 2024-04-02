Хотите ужин в мексиканском стиле, тогда приготовьте эту пикантную домашнюю сальсу. Соус — просто огонь!

Сальса: рецепт знаменитого мексиканского соуса

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Последний штрих к ужину в мексиканском стиле — домашняя сальса. Приготовить соус можно очень быстро, если следовать этому рецепту.

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Чтобы сделать сальсу максимально ароматной, используйте сочетание черри и свежих помидоров. Также регулируйте остроту по своему вкусу, вы можете выбрать только один халапеньо или вообще не добавлять его.

Сальсу можно использовать как соус для яичницы, чипсов или тако.

Ингредиенты

1 белый лук, разрезанный на четвертинки,

2 халапеньо,

помидоры черри, разрезанные пополам,

1 ст. л. оливкового масла,

соль,

свежемолотый чёрный перец,

помидоры (3 шт.),

3 зубчика чеснока,

свежие листья кинзы,

сок 1 лайма,

1/2 ч. л. молотого тмина,

щепотка измельчённых хлопьев красного перца,

чипсы из тортильи для подачи.

Ингредиенты

Разогрейте духовку до 203 градусов. На большом противне перемешайте лук, халапеньо, помидоры черри и масло, приправьте солью и чёрным перцем. Запекайте овощи около 20 минут. Переложите смесь в блендер. Добавьте помидоры, чеснок, кинзу, сок лайма, тмин и красный перец. Взбейте. Переложите сальсу в сервировочную миску. Подавайте вместе с чипсами.