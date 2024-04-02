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Хотите ужин в мексиканском стиле, тогда приготовьте эту пикантную домашнюю сальсу. Соус — просто огонь!

Сальса: рецепт знаменитого мексиканского соуса

1:22
Еда

Последний штрих к ужину в мексиканском стиле — домашняя сальса. Приготовить соус можно очень быстро, если следовать этому рецепту.

Сальса: рецепт знаменитого мексиканского соуса
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Чтобы сделать сальсу максимально ароматной, используйте сочетание черри и свежих помидоров. Также регулируйте остроту по своему вкусу, вы можете выбрать только один халапеньо или вообще не добавлять его.

Сальсу можно использовать как соус для яичницы, чипсов или тако.

Ингредиенты

  • 1 белый лук, разрезанный на четвертинки,
  • 2 халапеньо,
  • помидоры черри, разрезанные пополам,
  • 1 ст. л. оливкового масла,
  • соль,
  • свежемолотый чёрный перец,
  • помидоры (3 шт.),
  • 3 зубчика чеснока,
  • свежие листья кинзы,
  • сок 1 лайма,
  • 1/2 ч. л. молотого тмина,
  • щепотка измельчённых хлопьев красного перца,
  • чипсы из тортильи для подачи.

Ингредиенты

  1. Разогрейте духовку до 203 градусов. На большом противне перемешайте лук, халапеньо, помидоры черри и масло, приправьте солью и чёрным перцем. Запекайте овощи около 20 минут.
  2. Переложите смесь в блендер. Добавьте помидоры, чеснок, кинзу, сок лайма, тмин и красный перец. Взбейте.
  3. Переложите сальсу в сервировочную миску. Подавайте вместе с чипсами.
Соус "Сальса". Как приготовить Сальсу самому
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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