Хотите ужин в мексиканском стиле, тогда приготовьте эту пикантную домашнюю сальсу. Соус — просто огонь!

Последний штрих к ужину в мексиканском стиле — домашняя сальса. Приготовить соус можно очень быстро, если следовать этому рецепту.
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Чтобы сделать сальсу максимально ароматной, используйте сочетание черри и свежих помидоров. Также регулируйте остроту по своему вкусу, вы можете выбрать только один халапеньо или вообще не добавлять его.
Сальсу можно использовать как соус для яичницы, чипсов или тако.
Ингредиенты
1 белый лук, разрезанный на четвертинки,
2 халапеньо,
помидоры черри, разрезанные пополам,
1 ст. л. оливкового масла,
соль,
свежемолотый чёрный перец,
помидоры (3 шт.),
3 зубчика чеснока,
свежие листья кинзы,
сок 1 лайма,
1/2 ч. л. молотого тмина,
щепотка измельчённых хлопьев красного перца,
чипсы из тортильи для подачи.
Ингредиенты
Разогрейте духовку до 203 градусов. На большом противне перемешайте лук, халапеньо, помидоры черри и масло, приправьте солью и чёрным перцем. Запекайте овощи около 20 минут.
Переложите смесь в блендер. Добавьте помидоры, чеснок, кинзу, сок лайма, тмин и красный перец. Взбейте.
Переложите сальсу в сервировочную миску. Подавайте вместе с чипсами.
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