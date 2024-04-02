Изумительно сочное и мягкое каре ягнёнка: как приготовить баранину за 20 минут

Как приготовить сочное каре ягнёнка

Жареное каре ягнёнка — идеальное мясное блюдо для праздничного стола. Многих может пугать приготовление баранины, однако если следовать этому рецепту, то мясо получится нежным и ароматным.

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Изюминка этого блюда: чесночно-травяной маринад. Для его приготовления смешайте оливковое масло, чеснок и свежую зелень в блендере, затем замаринуйте мясо — лучше на ночь либо за час до приготовления.

Хорошо сочетаются с бараниной следующие гарниры: жареные овощи, ризотто с грибами, салаты, картофель.

Ингредиенты

3 зубчика чеснока,

3 ст. л. свежих веточек розмарина,

1 ст. л. свежих листьев тимьяна,

1/2 ч. л. соли,

2 ст. л. оливкового масла,

8 рёбер ягненка,

свежемолотый чёрный перец,

петрушка для украшения,

дольки лимона для подачи.

Приготовление

В блендере измельчите чеснок, розмарин, тимьян и соль. Сбрызните оливковым маслом. Замаринуйте баранину в этой смеси Поместите баранину на большой противень с бортиками, поперчите. Разогрейте духовку до 230 градусов. Запекайте баранину в течение 20 минут, чтобы получить среднюю прожарку. Накройте фольгой и дайте постоять 15 минут, прежде чем нарезать отбивные. Посыпьте петрушкой и подавайте с дольками лимона.