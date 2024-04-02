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Изумительно сочное и мягкое каре ягнёнка: как приготовить баранину за 20 минут

Как приготовить сочное каре ягнёнка

Еда

Жареное каре ягнёнка — идеальное мясное блюдо для праздничного стола. Многих может пугать приготовление баранины, однако если следовать этому рецепту, то мясо получится нежным и ароматным.

Как приготовить сочное каре ягнёнка
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Изюминка этого блюда: чесночно-травяной маринад. Для его приготовления смешайте оливковое масло, чеснок и свежую зелень в блендере, затем замаринуйте мясо — лучше на ночь либо за час до приготовления.

Хорошо сочетаются с бараниной следующие гарниры: жареные овощи, ризотто с грибами, салаты, картофель.

Ингредиенты

  • 3 зубчика чеснока,
  • 3 ст. л. свежих веточек розмарина,
  • 1 ст. л. свежих листьев тимьяна,
  • 1/2 ч. л. соли,
  • 2 ст. л. оливкового масла,
  • 8 рёбер ягненка,
  • свежемолотый чёрный перец,
  • петрушка для украшения,
  • дольки лимона для подачи.

Приготовление

  1. В блендере измельчите чеснок, розмарин, тимьян и соль. Сбрызните оливковым маслом. Замаринуйте баранину в этой смеси
  2. Поместите баранину на большой противень с бортиками, поперчите.
  3. Разогрейте духовку до 230 градусов. Запекайте баранину в течение 20 минут, чтобы получить среднюю прожарку. Накройте фольгой и дайте постоять 15 минут, прежде чем нарезать отбивные. Посыпьте петрушкой и подавайте с дольками лимона.
Баранина: как приготовить каре ягненка
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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