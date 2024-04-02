Изумительно сочное и мягкое каре ягнёнка: как приготовить баранину за 20 минут

Жареное каре ягнёнка — идеальное мясное блюдо для праздничного стола. Многих может пугать приготовление баранины, однако если следовать этому рецепту, то мясо получится нежным и ароматным.
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Изюминка этого блюда: чесночно-травяной маринад. Для его приготовления смешайте оливковое масло, чеснок и свежую зелень в блендере, затем замаринуйте мясо — лучше на ночь либо за час до приготовления.
Хорошо сочетаются с бараниной следующие гарниры: жареные овощи, ризотто с грибами, салаты, картофель.
Ингредиенты
3 зубчика чеснока,
3 ст. л. свежих веточек розмарина,
1 ст. л. свежих листьев тимьяна,
1/2 ч. л. соли,
2 ст. л. оливкового масла,
8 рёбер ягненка,
свежемолотый чёрный перец,
петрушка для украшения,
дольки лимона для подачи.
Приготовление
В блендере измельчите чеснок, розмарин, тимьян и соль. Сбрызните оливковым маслом. Замаринуйте баранину в этой смеси
Поместите баранину на большой противень с бортиками, поперчите.
Разогрейте духовку до 230 градусов. Запекайте баранину в течение 20 минут, чтобы получить среднюю прожарку. Накройте фольгой и дайте постоять 15 минут, прежде чем нарезать отбивные. Посыпьте петрушкой и подавайте с дольками лимона.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ