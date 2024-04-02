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Аппетитная запеканка с хрустящим беконом, докторской колбасой, бататом и перцем: идеальное блюдо на завтрак

Запеканка с беконом, колбасой и бататом: как приготовить на завтрак

Еда

Эта запеканка для завтрака сделана из яиц, хрустящего бекона, колбасы, сладкого картофеля, болгарского перца и приправ. Попробуйте новый вкус с этим рецептом.

Запеканка с беконом, колбасой и бататом: как приготовить на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Полкило батата (сладкого картофеля), очищенного и нарезанного кубиками.
  • 1 столовая ложка оливкового масла.
  • 1/4 чайной ложки чесночного порошка.
  • 1/4 чайной ложки паприки.
  • 1/4 чайной ложки тмина.
  • Соль и свежемолотый чёрный перец.
  • 225 г бекона.
  • Полкило докторской колбасы.
  • 1/2 большой луковицы, нарезанной кубиками.
  • 1 зеленый болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный кубиками.
  • 2 измельчённых зубчика чеснока.
  • 12 крупных яиц.
  • ⅓ стакана молока.
  • Тёртый сыр и нарезанный зелёный лук для украшения.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и достаньте форму для запекания. На одном противне перемешайте нарезанный кубиками сладкий картофель с оливковым маслом, чесночным порошком, паприкой, тмином, солью и перцем. Отложите в сторону. На другой противень положите ломтики бекона. Затем поместите сладкий картофель и бекон в духовку и готовьте 15-20 минут. Бекон приготовится первым, достаньте его из духовки, а батат продолжайте готовить еще 15 минут.
  2. Поджарьте в сотейнике колбасу, поместите в форму для запекания.
  3. Обжарьте лук и болгарский перец в течение 4-5 минут. Добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте еще минуту. Переложите эту смесь в форму для запекания.
  4. Достаньте батат из духовки и добавьте его в форму для запекания вместе с беконом, колбасой, луком и болгарским перцем. Можно сверху посыпать сыром. Добавьте соль и перец.
  5. В миске взбейте яйца и молоко, вылейте яичную смесь поверх мяса и овощей. Готовьте 25-30 минут.
Как быстро приготовить картофельную запеканку с беконом - идеальное и сытное сочетание
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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