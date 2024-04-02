Аппетитная запеканка с хрустящим беконом, докторской колбасой, бататом и перцем: идеальное блюдо на завтрак

Эта запеканка для завтрака сделана из яиц, хрустящего бекона, колбасы, сладкого картофеля, болгарского перца и приправ. Попробуйте новый вкус с этим рецептом.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
Полкило батата (сладкого картофеля), очищенного и нарезанного кубиками.
1 столовая ложка оливкового масла.
1/4 чайной ложки чесночного порошка.
1/4 чайной ложки паприки.
1/4 чайной ложки тмина.
Соль и свежемолотый чёрный перец.
225 г бекона.
Полкило докторской колбасы.
1/2 большой луковицы, нарезанной кубиками.
1 зеленый болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный кубиками.
2 измельчённых зубчика чеснока.
12 крупных яиц.
⅓ стакана молока.
Тёртый сыр и нарезанный зелёный лук для украшения.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов и достаньте форму для запекания. На одном противне перемешайте нарезанный кубиками сладкий картофель с оливковым маслом, чесночным порошком, паприкой, тмином, солью и перцем. Отложите в сторону. На другой противень положите ломтики бекона. Затем поместите сладкий картофель и бекон в духовку и готовьте 15-20 минут. Бекон приготовится первым, достаньте его из духовки, а батат продолжайте готовить еще 15 минут.
Поджарьте в сотейнике колбасу, поместите в форму для запекания.
Обжарьте лук и болгарский перец в течение 4-5 минут. Добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте еще минуту. Переложите эту смесь в форму для запекания.
Достаньте батат из духовки и добавьте его в форму для запекания вместе с беконом, колбасой, луком и болгарским перцем. Можно сверху посыпать сыром. Добавьте соль и перец.
В миске взбейте яйца и молоко, вылейте яичную смесь поверх мяса и овощей. Готовьте 25-30 минут.
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Как быстро приготовить картофельную запеканку с беконом - идеальное и сытное сочетание
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