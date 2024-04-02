Вы удивитесь, узнав, как просто приготовить соус терияки дома всего из четырёх ингредиентов

Вы будете удивлены, узнав, насколько просто и легко приготовить соус терияки дома.
Покупной соус содержит множество добавок, кукурузный крахмал. В этом классическом рецепте используется всего 4 основных ингредиента для создания очень вкусного соуса.
В кастрюле на среднем огне доведите до кипения соевый соус, мирин, саке и сахарный песок. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите, время от времени помешивая, 20-25 минут, пока объём соуса не уменьшится, а сама жидкость не станет слегка тягучей. Готовый соус храните в холодильнике.
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