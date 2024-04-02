Вы удивитесь, узнав, как просто приготовить соус терияки дома всего из четырёх ингредиентов

Как приготовить соус терияки дома

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы будете удивлены, узнав, насколько просто и легко приготовить соус терияки дома.

Фото: flickr.com by SunnyPie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Покупной соус содержит множество добавок, кукурузный крахмал. В этом классическом рецепте используется всего 4 основных ингредиента для создания очень вкусного соуса.

Ингредиенты

3/4 г соевого соуса,

3/4 г сладкого рисового вина мирин (в японской кухне его добавляют при приготовлении соусов и маринадов),

1/4 г плюс 2 ст. л. саке,

1 ст.л. плюс 1 ч. л. сахара.

Приготовление

В кастрюле на среднем огне доведите до кипения соевый соус, мирин, саке и сахарный песок. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите, время от времени помешивая, 20-25 минут, пока объём соуса не уменьшится, а сама жидкость не станет слегка тягучей. Готовый соус храните в холодильнике.