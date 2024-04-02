Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обозначена причина, по которой голодный водитель представляет опасность
Beregini: поставленные США БМП "M2 Bradley" оказались радиоактивными
Как стандартная диверсионно-разведывательная группа оказалась в Крокусе: разбор событий
Как снизить ежедневные расходы
Полковник Баранец назвал досягаемой для дронов ВСУ зону от Калининграда до Урала
Гарик Харламов станет героем одной из серий "Простоквашино"
Демографический кризис: Почему Россия на грани вымирания? Мнение РПЦ
Заключённый в голландской тюрьме взял в заложники двух сокамерников
Актриса Бочкарева продемонстрировала фигуру в облегающем платье после пластики
Вы удивитесь, узнав, как просто приготовить соус терияки дома всего из четырёх ингредиентов

Как приготовить соус терияки дома

0:59
Еда

Вы будете удивлены, узнав, насколько просто и легко приготовить соус терияки дома.

Как приготовить соус терияки дома
Фото: flickr.com by SunnyPie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Покупной соус содержит множество добавок, кукурузный крахмал. В этом классическом рецепте используется всего 4 основных ингредиента для создания очень вкусного соуса.

Ингредиенты

  • 3/4 г соевого соуса,
  • 3/4 г сладкого рисового вина мирин (в японской кухне его добавляют при приготовлении соусов и маринадов),
  • 1/4 г плюс 2 ст. л. саке,
  • 1 ст.л. плюс 1 ч. л. сахара.

Приготовление

В кастрюле на среднем огне доведите до кипения соевый соус, мирин, саке и сахарный песок. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите, время от времени помешивая, 20-25 минут, пока объём соуса не уменьшится, а сама жидкость не станет слегка тягучей. Готовый соус храните в холодильнике.

Как приготовить соус терияки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Последние материалы
Актриса Бочкарева продемонстрировала фигуру в облегающем платье после пластики
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по 141-ой и 118-ой мехбригаде ВСУ
Блогер Соболев стал вновь получать рекламные предложения после снятия статуса иноагента
Совкомбанк: проверить подлинность полиса ОСАГО можно на сайте РСА
Министерство обороны заявило об успешном отражении двух атак на Донецком направлении
Как быстро избавиться от простуды на губах: советует дерматолог
Алла Пугачева повлияла на востребованность Кристины Орбакайте в Израиле
Эндокринолог Атаманова пояснила, надо ли считать калории
Минобороны РФ: потери ВСУ на Авдеевском направлении за сутки составили около 320 человек
Кейт Миддлтон была вынуждена сообщить о раке из-за утечки данных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников