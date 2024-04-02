Яичные маффины: предлагаем три варианта питательного и полезного блюда на завтрак

Яичные маффины или мини-запеканки — это полезный и лёгкий завтрак, который можно приготовить на ходу. Они сытные и с низким содержанием углеводов. А если уметь правильно комбинировать ингредиенты, то каждый раз можно готовить новое блюдо.
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Ингредиенты
Яичная основа:
12 крупных яиц.
Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.
Начинка №1:
4 чашки соцветий брокколи.
3 ломтика бекона.
1 чашка тёртого сыра чеддер.
Начинка №2:
¼ стакана мелко нарезанного чеснока.
250 г итальянской колбасы.
1 лук-шалот, мелко нарезанный.
листья капусты, крупно нарезанные.
1 стакан тёртого пармезана.
Начинка №3:
24 помидорки черри, разрезать пополам
1 упаковка свежего шпината
1 зелёный лук, тонко нарезанный
170 г козьего сыра
Приготовление
Добавьте 12 яиц в большую миску, приправьте солью и перцем. Взбейте до пышности.
Брокколи, бекон и чеддер
Нарежьте бекон на кусочки, добавьте в сотейник, готовьте до хрустящей корочки. Шумовкой переложите бекон на бумажное полотенце.
Приготовьте на парку соцветия брокколи.
Заполните форму для кексов примерно наполовину кусочками брокколи, бекона и сыра чеддер. Посыпьте луком. Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.
Колбаса, капуста и пармезан
Поджарьте колбасу в сотейнике на среднем огне.
Добавьте в сковороду лук-шалот и капусту и обжаривайте 2 минуты, затем снимите с огня.
Заполните форму для кексов примерно наполовину смесью капусты и колбасы. Посыпьте каждую формочку для кексов небольшим количеством сыра пармезан. Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.
Шпинат, помидоры и козий сыр
Крупно нарежьте молодой шпинат. Затем добавьте в каждую формочку для кексов по небольшой горсти шпината.
Добавьте 4 половинки черри, посыпьте зеленым луком и козьим сыром.
Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.
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Так вкусно омлет я еще не готовила. Яичные маффины на завтрак
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