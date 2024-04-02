Яичные маффины: предлагаем три варианта питательного и полезного блюда на завтрак

Яичные маффины на завтрак: рецепты с разными начинками

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичные маффины или мини-запеканки — это полезный и лёгкий завтрак, который можно приготовить на ходу. Они сытные и с низким содержанием углеводов. А если уметь правильно комбинировать ингредиенты, то каждый раз можно готовить новое блюдо.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

Яичная основа:

12 крупных яиц.

Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Начинка №1:

4 чашки соцветий брокколи.

3 ломтика бекона.

1 чашка тёртого сыра чеддер.

Начинка №2:

¼ стакана мелко нарезанного чеснока.

250 г итальянской колбасы.

1 лук-шалот, мелко нарезанный.

листья капусты, крупно нарезанные.

1 стакан тёртого пармезана.

Начинка №3:

24 помидорки черри, разрезать пополам

1 упаковка свежего шпината

1 зелёный лук, тонко нарезанный

170 г козьего сыра

Приготовление

Добавьте 12 яиц в большую миску, приправьте солью и перцем. Взбейте до пышности.

Брокколи, бекон и чеддер

Нарежьте бекон на кусочки, добавьте в сотейник, готовьте до хрустящей корочки. Шумовкой переложите бекон на бумажное полотенце. Приготовьте на парку соцветия брокколи. Заполните форму для кексов примерно наполовину кусочками брокколи, бекона и сыра чеддер. Посыпьте луком. Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.

Колбаса, капуста и пармезан

Поджарьте колбасу в сотейнике на среднем огне. Добавьте в сковороду лук-шалот и капусту и обжаривайте 2 минуты, затем снимите с огня. Заполните форму для кексов примерно наполовину смесью капусты и колбасы. Посыпьте каждую формочку для кексов небольшим количеством сыра пармезан. Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.

Шпинат, помидоры и козий сыр

Крупно нарежьте молодой шпинат. Затем добавьте в каждую формочку для кексов по небольшой горсти шпината. Добавьте 4 половинки черри, посыпьте зеленым луком и козьим сыром. Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.