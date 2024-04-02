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Яичные маффины: предлагаем три варианта питательного и полезного блюда на завтрак

Яичные маффины на завтрак: рецепты с разными начинками

2:31
Еда

Яичные маффины или мини-запеканки — это полезный и лёгкий завтрак, который можно приготовить на ходу. Они сытные и с низким содержанием углеводов. А если уметь правильно комбинировать ингредиенты, то каждый раз можно готовить новое блюдо.

Яичные маффины на завтрак: рецепты с разными начинками
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

Яичная основа:

  • 12 крупных яиц.
  • Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Начинка №1:

  • 4 чашки соцветий брокколи.
  • 3 ломтика бекона.
  • 1 чашка тёртого сыра чеддер.

Начинка №2:

  • ¼ стакана мелко нарезанного чеснока.
  • 250 г итальянской колбасы.
  • 1 лук-шалот, мелко нарезанный.
  • листья капусты, крупно нарезанные.
  • 1 стакан тёртого пармезана.

Начинка №3:

  • 24 помидорки черри, разрезать пополам
  • 1 упаковка свежего шпината
  • 1 зелёный лук, тонко нарезанный
  • 170 г козьего сыра

Приготовление

  • Добавьте 12 яиц в большую миску, приправьте солью и перцем. Взбейте до пышности.

Брокколи, бекон и чеддер

  1. Нарежьте бекон на кусочки, добавьте в сотейник, готовьте до хрустящей корочки. Шумовкой переложите бекон на бумажное полотенце.
  2. Приготовьте на парку соцветия брокколи.
  3. Заполните форму для кексов примерно наполовину кусочками брокколи, бекона и сыра чеддер. Посыпьте луком. Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.

Колбаса, капуста и пармезан

  1. Поджарьте колбасу в сотейнике на среднем огне.
  2. Добавьте в сковороду лук-шалот и капусту и обжаривайте 2 минуты, затем снимите с огня.
  3. Заполните форму для кексов примерно наполовину смесью капусты и колбасы. Посыпьте каждую формочку для кексов небольшим количеством сыра пармезан. Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.

Шпинат, помидоры и козий сыр

  1. Крупно нарежьте молодой шпинат. Затем добавьте в каждую формочку для кексов по небольшой горсти шпината.
  2. Добавьте 4 половинки черри, посыпьте зеленым луком и козьим сыром.
  3. Затем заполните яичной смесью примерно на 90% и запекайте при температуре 175 градусов в течение 20–25 минут.
Так вкусно омлет я еще не готовила. Яичные маффины на завтрак
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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