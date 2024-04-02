Запеканка с ветчиной, сыром, брокколи и болгарским перцем: аппетитный и питательный завтрак для всей семьи

Запеканка с ветчиной и брокколи: рецепт для вкусного завтрака

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка с ветчиной, брокколи, луком, болгарским перцем и сыром — восхитительное блюдо для завтрака.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла,

1/2 большой луковицы, нарезанной кубиками,

1 зеленый болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный кубиками,

2 измельчённых зубчика чеснока,

2 чашки варёной ветчины, нарезанной кубиками,

12 крупных яиц,

⅓ стакана молока,

Соль и свежемолотый чёрный перец,

4 чашки соцветий брокколи,

1 чашка тёртого сыра чеддер.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Достаньте форму для запекания. Нагрейте масло в сотейнике на среднем огне. Добавьте лук и болгарский перец, готовьте 3 минуты. Добавьте измельчённый чеснок и соцветия брокколи, готовьте ещё 3 минуты. Переложите смесь лука и брокколи в форму для запекания. Добавьте нарезанную кубиками ветчину и сыр, затем все перемешайте. В миске взбейте яйца, молоко, соль и перец до образования лёгкой пены. Вылейте яичную смесь поверх ветчины и овощей. Готовьте 30-35 минут.