Нежные котлеты из красной рыбы с лимонно-укропным соусом: как приготовить изысканный ужин

Готовим медальоны с лососем: получатся ароматные и мягкие

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти ароматные котлетки из лосося станут идеальным ужином в будние дни. Подавайте их с любимыми овощами и сливочно-лимонно-укропным соусом.

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В этом рецепте вместо панировочных сухарей используется миндальная мука, она придаёт блюду приятную ореховую нотку, не перебивая при этом вкус самой рыбы.

Ингредиенты

полкило свежего лосося,

⅓ стакана оливкового масла,

1 средняя луковица, мелко нарезанная,

1 красный болгарский перец, мелко нарезанный,

1-2 измельченных зубчика чеснока,

1/2 стакана миндальной муки,

2 больших взбитых яйца,

2 столовые ложки майонеза,

1 столовая ложка дижонской горчицы,

⅓ чашки свежей петрушки, мелко нарезанной,

2 столовые ложки свежего укропа, мелко нарезанного,

соль и чёрный перец.

Для соуса:

1 стакан майонеза,

2 столовые ложки мелко нарезанного свежего укропа,

лимонный сок (выжать из 1/2 лимона),

цедра половинки лимона,

соль и чёрный перец.

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Сбрызните столовой ложкой оливкового масла рыбу и щедро приправьте солью и черным перцем. Готовьте 10-13 минут. Затем достаньте лосося из духовки и остудите в холодильнике в течение 5-10 минут. Пока лосось остывает, добавьте в большую сковороду одну столовую ложку оливкового масла и обжарьте лук и болгарский перец в течение 6-8 минут. Руками измельчите охлажденный лосось в миске. Добавьте лук, болгарский перец, укроп, петрушку, майонез, дижонскую горчицу, чеснок, миндальную муку и яйца. Смешайте все ингредиенты руками до однородной массы. Затем руками сформируйте небольшие котлеты и отложите их в сторону. Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне и обжарьте котлеты из лосося по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите котлеты на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Приготовьте лимонно-укропный соус: добавьте майонез, нарезанный укроп, цедру и сок лимона, соль и перец в небольшую миску и перемешайте. Подавайте котлеты из лосося с лимонно-укропным соусом.