Нежные котлеты из красной рыбы с лимонно-укропным соусом: как приготовить изысканный ужин

Разогрейте духовку до 218 градусов. Сбрызните столовой ложкой оливкового масла рыбу и щедро приправьте солью и черным перцем. Готовьте 10-13 минут. Затем достаньте лосося из духовки и остудите в холодильнике в течение 5-10 минут.
Пока лосось остывает, добавьте в большую сковороду одну столовую ложку оливкового масла и обжарьте лук и болгарский перец в течение 6-8 минут.
Руками измельчите охлажденный лосось в миске. Добавьте лук, болгарский перец, укроп, петрушку, майонез, дижонскую горчицу, чеснок, миндальную муку и яйца. Смешайте все ингредиенты руками до однородной массы. Затем руками сформируйте небольшие котлеты и отложите их в сторону.
Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне и обжарьте котлеты из лосося по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите котлеты на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Приготовьте лимонно-укропный соус: добавьте майонез, нарезанный укроп, цедру и сок лимона, соль и перец в небольшую миску и перемешайте. Подавайте котлеты из лосося с лимонно-укропным соусом.
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