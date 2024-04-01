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Нежные котлеты из красной рыбы с лимонно-укропным соусом: как приготовить изысканный ужин

Готовим медальоны с лососем: получатся ароматные и мягкие

2:22
Еда

Эти ароматные котлетки из лосося станут идеальным ужином в будние дни. Подавайте их с любимыми овощами и сливочно-лимонно-укропным соусом.

Готовим медальоны с лососем: получатся ароматные и мягкие
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этом рецепте вместо панировочных сухарей используется миндальная мука, она придаёт блюду приятную ореховую нотку, не перебивая при этом вкус самой рыбы.

Ингредиенты

  • полкило свежего лосося,
  • ⅓ стакана оливкового масла,
  • 1 средняя луковица, мелко нарезанная,
  • 1 красный болгарский перец, мелко нарезанный,
  • 1-2 измельченных зубчика чеснока,
  • 1/2 стакана миндальной муки,
  • 2 больших взбитых яйца,
  • 2 столовые ложки майонеза,
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы,
  • ⅓ чашки свежей петрушки, мелко нарезанной,
  • 2 столовые ложки свежего укропа, мелко нарезанного,
  • соль и чёрный перец.

Для соуса:

  • 1 стакан майонеза,
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного свежего укропа,
  • лимонный сок (выжать из 1/2 лимона),
  • цедра половинки лимона,
  • соль и чёрный перец.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Сбрызните столовой ложкой оливкового масла рыбу и щедро приправьте солью и черным перцем. Готовьте 10-13 минут. Затем достаньте лосося из духовки и остудите в холодильнике в течение 5-10 минут.
  2. Пока лосось остывает, добавьте в большую сковороду одну столовую ложку оливкового масла и обжарьте лук и болгарский перец в течение 6-8 минут.
  3. Руками измельчите охлажденный лосось в миске. Добавьте лук, болгарский перец, укроп, петрушку, майонез, дижонскую горчицу, чеснок, миндальную муку и яйца. Смешайте все ингредиенты руками до однородной массы. Затем руками сформируйте небольшие котлеты и отложите их в сторону.
  4. Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне и обжарьте котлеты из лосося по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите котлеты на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  5. Приготовьте лимонно-укропный соус: добавьте майонез, нарезанный укроп, цедру и сок лимона, соль и перец в небольшую миску и перемешайте. Подавайте котлеты из лосося с лимонно-укропным соусом.
Фантастически вкусные рыбные котлеты из семги
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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