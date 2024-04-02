Печенье с рикоттой, пармезаном и пряностями: удивите гостей пикантной закуской на праздничном столе

Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой. Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, пищевую соду и мелкую морскую соль.
Обваляйте кусок сливочного масла в мучной смеси. Натрите сливочное масло на крупной тёрке в миску. Если масло начнёт таять, снова обваляйте масло в мучной смеси и продолжайте тереть. Пальцами перемешайте масло с мучной смесью, пока все кусочки масла не отделятся и не будут покрыты мукой. Смесь должна напоминать крупную крошку.
Взбейте рикотту и воду в небольшой миске, добавьте в мучную смесь.
Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность. Слегка вымесите три-четыре раза, пока тесто не станет однородным.
Разрезаем тесто на четыре равные части. Сложите порции стопкой. Формочками для вырезания печенья сделайте заготовку.
Выпекайте в разогретой духовке, пока верх не станет хрустящим и золотисто-коричневым, 15-16 минут.
Смешайте свежую зелень и цедру лимона в небольшой миске. Смажьте верх испеченного печенья растопленным сливочным маслом, посыпьте смесью трав и сыром пармезан.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ