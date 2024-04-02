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Печенье с рикоттой, пармезаном и пряностями: удивите гостей пикантной закуской на праздничном столе

Печенье с рикоттой и пряностями: простой рецепт вкусной закуски

1:59
Еда

Это печенье из рикотты с пряностями может стать как самостоятельным гарниром, так и пикантной закуской.

Печенье с рикоттой и пряностями: простой рецепт вкусной закуски
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2,5 стакана пшеничной муки,
  • 1 столовая ложка разрыхлителя,
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1 чайная ложка морской соли,
  • брикет очень холодного сливочного масла,
  • 3/4 стакана жирного сыра рикотта,
  • 1/2 стакана очень холодной воды,
  • 1/4 стакана мелко нарезанной свежей зелени (например, петрушки, чеснока, тимьяна и/или орегано),
  • 1/2 чайной ложки цедры лимона,
  • 2 столовые ложки топленого сливочного масла,
  • 2 столовые ложки тертого сыра пармезан.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой. Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, пищевую соду и мелкую морскую соль.
  2. Обваляйте кусок сливочного масла в мучной смеси. Натрите сливочное масло на крупной тёрке в миску. Если масло начнёт таять, снова обваляйте масло в мучной смеси и продолжайте тереть. Пальцами перемешайте масло с мучной смесью, пока все кусочки масла не отделятся и не будут покрыты мукой. Смесь должна напоминать крупную крошку.
  3. Взбейте рикотту и воду в небольшой миске, добавьте в мучную смесь.
  4. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность. Слегка вымесите три-четыре раза, пока тесто не станет однородным.
  5. Разрезаем тесто на четыре равные части. Сложите порции стопкой. Формочками для вырезания печенья сделайте заготовку.
  6. Выпекайте в разогретой духовке, пока верх не станет хрустящим и золотисто-коричневым, 15-16 минут.
  7. Смешайте свежую зелень и цедру лимона в небольшой миске. Смажьте верх испеченного печенья растопленным сливочным маслом, посыпьте смесью трав и сыром пармезан.
Рождественское печенье с рикоттой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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