Печенье с рикоттой, пармезаном и пряностями: удивите гостей пикантной закуской на праздничном столе

Печенье с рикоттой и пряностями: простой рецепт вкусной закуски

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Это печенье из рикотты с пряностями может стать как самостоятельным гарниром, так и пикантной закуской.

Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2,5 стакана пшеничной муки,

1 столовая ложка разрыхлителя,

1 чайная ложка пищевой соды,

1 чайная ложка морской соли,

брикет очень холодного сливочного масла,

3/4 стакана жирного сыра рикотта,

1/2 стакана очень холодной воды,

1/4 стакана мелко нарезанной свежей зелени (например, петрушки, чеснока, тимьяна и/или орегано),

1/2 чайной ложки цедры лимона,

2 столовые ложки топленого сливочного масла,

2 столовые ложки тертого сыра пармезан.

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой. Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, пищевую соду и мелкую морскую соль. Обваляйте кусок сливочного масла в мучной смеси. Натрите сливочное масло на крупной тёрке в миску. Если масло начнёт таять, снова обваляйте масло в мучной смеси и продолжайте тереть. Пальцами перемешайте масло с мучной смесью, пока все кусочки масла не отделятся и не будут покрыты мукой. Смесь должна напоминать крупную крошку. Взбейте рикотту и воду в небольшой миске, добавьте в мучную смесь. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность. Слегка вымесите три-четыре раза, пока тесто не станет однородным. Разрезаем тесто на четыре равные части. Сложите порции стопкой. Формочками для вырезания печенья сделайте заготовку. Выпекайте в разогретой духовке, пока верх не станет хрустящим и золотисто-коричневым, 15-16 минут. Смешайте свежую зелень и цедру лимона в небольшой миске. Смажьте верх испеченного печенья растопленным сливочным маслом, посыпьте смесью трав и сыром пармезан.