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Аппетитная курочка с белыми грибами и вкусным сливочным соусом на сковороде: отличный ужин для всей семьи

Курица с грибами на сковороде: пошаговый рецепт

2:22
Еда

Эта простая в приготовлении и вкусная курочка на сковороде с грибами в соусе станет вашим любимым блюдом!

Курица с грибами на сковороде: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этом рецепте указаны белые грибы, но блюдо будет таким же вкусным, если вы замените их на обычные шампиньоны.

Ингредиенты

Для грибов:

  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • 225 г нарезанных грибов,
  • 1 чайная ложка нарезанной свежей петрушки,
  • 1/4 чайной ложки сушёного тимьяна,
  • ⅛ чайной ложки соли,
  • ⅛ чайной ложки черного перца,
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый.

Для курицы:

  • куриная грудка (4 кусочка),
  • 1 столовая ложка пшеничной муки,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки черного перца,
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка,
  • 1 столовая ложка оливкового масла.

Для соуса:

  • 3 столовые ложки сливочного масла,
  • 3 столовые ложки муки,
  • 2,5 стакана куриного бульона,
  • 1/2 чайной ложки приправы для курицы,
  • 1-2 чайные ложки рубленой петрушки.

Приготовление

  1. Растопите столовую ложку сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанные грибы. Готовьте, время от времени помешивая, 5-6 минут, пока грибы не станут мягкими и золотистыми по краям. Посыпьте петрушкой, тимьяном, солью и перцем и добавьте измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 30-60 секунд. Переложите содержимое на тарелку.
  2. Смешайте в небольшой тарелке столовую ложку муки, 1/2 чайной ложки соли, перца и чесночного порошка. Обваляйте кусочки курицы в панировке. Выложите курицу на сковороду в один слой и готовьте 4-5 минут. Переверните и готовьте еще 4-5 минут. Переложите курицу на тарелку и накройте крышкой.
  3. Чтобы приготовить соус, добавьте в сотейник три столовые ложки сливочного масла и доведите его до кипения на среднем слабом огне. Добавьте муку и перемешайте венчиком. Понемногу добавляйте бульон, помешивая, чтобы мука растворилась в бульоне.
  4. Добавьте грибы в подливку на сковороде и перемешайте с соусом. Добавьте курицу. Подержите на слабом огне 5 минут. 
  5. Перед подачей посыпьте небольшим количеством нарезанной свежей петрушки.
Быстрый ужин! КУРИНЫЕ БЕДРА С ГРИБАМИ на сковороде за 25 минут!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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