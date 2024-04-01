Аппетитная курочка с белыми грибами и вкусным сливочным соусом на сковороде: отличный ужин для всей семьи

Эта простая в приготовлении и вкусная курочка на сковороде с грибами в соусе станет вашим любимым блюдом!
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В этом рецепте указаны белые грибы, но блюдо будет таким же вкусным, если вы замените их на обычные шампиньоны.
Ингредиенты
Для грибов:
1 столовая ложка сливочного масла,
225 г нарезанных грибов,
1 чайная ложка нарезанной свежей петрушки,
1/4 чайной ложки сушёного тимьяна,
⅛ чайной ложки соли,
⅛ чайной ложки черного перца,
1 зубчик чеснока, измельчённый.
Для курицы:
куриная грудка (4 кусочка),
1 столовая ложка пшеничной муки,
1/2 чайной ложки соли,
1/2 чайной ложки черного перца,
1/2 чайной ложки чесночного порошка,
1 столовая ложка оливкового масла.
Для соуса:
3 столовые ложки сливочного масла,
3 столовые ложки муки,
2,5 стакана куриного бульона,
1/2 чайной ложки приправы для курицы,
1-2 чайные ложки рубленой петрушки.
Приготовление
Растопите столовую ложку сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанные грибы. Готовьте, время от времени помешивая, 5-6 минут, пока грибы не станут мягкими и золотистыми по краям. Посыпьте петрушкой, тимьяном, солью и перцем и добавьте измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 30-60 секунд. Переложите содержимое на тарелку.
Смешайте в небольшой тарелке столовую ложку муки, 1/2 чайной ложки соли, перца и чесночного порошка. Обваляйте кусочки курицы в панировке. Выложите курицу на сковороду в один слой и готовьте 4-5 минут. Переверните и готовьте еще 4-5 минут. Переложите курицу на тарелку и накройте крышкой.
Чтобы приготовить соус, добавьте в сотейник три столовые ложки сливочного масла и доведите его до кипения на среднем слабом огне. Добавьте муку и перемешайте венчиком. Понемногу добавляйте бульон, помешивая, чтобы мука растворилась в бульоне.
Добавьте грибы в подливку на сковороде и перемешайте с соусом. Добавьте курицу. Подержите на слабом огне 5 минут.
Перед подачей посыпьте небольшим количеством нарезанной свежей петрушки.
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