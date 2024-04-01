Аппетитная курочка с белыми грибами и вкусным сливочным соусом на сковороде: отличный ужин для всей семьи

Курица с грибами на сковороде: пошаговый рецепт

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта простая в приготовлении и вкусная курочка на сковороде с грибами в соусе станет вашим любимым блюдом!

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этом рецепте указаны белые грибы, но блюдо будет таким же вкусным, если вы замените их на обычные шампиньоны.

Ингредиенты

Для грибов:

1 столовая ложка сливочного масла,

225 г нарезанных грибов,

1 чайная ложка нарезанной свежей петрушки,

1/4 чайной ложки сушёного тимьяна,

⅛ чайной ложки соли,

⅛ чайной ложки черного перца,

1 зубчик чеснока, измельчённый.

Для курицы:

куриная грудка (4 кусочка),

1 столовая ложка пшеничной муки,

1/2 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки черного перца,

1/2 чайной ложки чесночного порошка,

1 столовая ложка оливкового масла.

Для соуса:

3 столовые ложки сливочного масла,

3 столовые ложки муки,

2,5 стакана куриного бульона,

1/2 чайной ложки приправы для курицы,

1-2 чайные ложки рубленой петрушки.

Приготовление

Растопите столовую ложку сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанные грибы. Готовьте, время от времени помешивая, 5-6 минут, пока грибы не станут мягкими и золотистыми по краям. Посыпьте петрушкой, тимьяном, солью и перцем и добавьте измельченный чеснок. Перемешайте и готовьте еще 30-60 секунд. Переложите содержимое на тарелку. Смешайте в небольшой тарелке столовую ложку муки, 1/2 чайной ложки соли, перца и чесночного порошка. Обваляйте кусочки курицы в панировке. Выложите курицу на сковороду в один слой и готовьте 4-5 минут. Переверните и готовьте еще 4-5 минут. Переложите курицу на тарелку и накройте крышкой. Чтобы приготовить соус, добавьте в сотейник три столовые ложки сливочного масла и доведите его до кипения на среднем слабом огне. Добавьте муку и перемешайте венчиком. Понемногу добавляйте бульон, помешивая, чтобы мука растворилась в бульоне. Добавьте грибы в подливку на сковороде и перемешайте с соусом. Добавьте курицу. Подержите на слабом огне 5 минут. Перед подачей посыпьте небольшим количеством нарезанной свежей петрушки.