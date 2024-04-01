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Готовим питательный постный сэндвич-ролл с морковью и хумусом для полезного перекуса

Сэндвич-ролл с морковью и хумусом: очень легко приготовить

0:32
Еда

Если у вас есть в холодильнике хумус и несколько морковок, то вам повезло. Вы можете попробовать приготовить это вкусный сэндвич-ролл для перекуса. Для разнообразия можно добавить руколу.

Сэндвич-ролл с морковью и хумусом: очень легко приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Satyajit Dhawale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 200 г хумуса,
  • 4 цельнозерновых лаваша,
  • 4 морковки,
  • небольшая горсть рукколы.

Приготовление

  1. Положите хумус на каждый лист лаваша.
  2. Натрите морковь на крупной терке и разбросайте поверх хумуса, добавив руколу и немного приправ.
  3. Сверните лаваш в ролл.
САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ВКУСНЫЙ ПЕРЕКУС - ГОРЯЧИЙ РОЛЛ В ЛАВАШЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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