Готовим питательный постный сэндвич-ролл с морковью и хумусом для полезного перекуса

Сэндвич-ролл с морковью и хумусом: очень легко приготовить

0:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас есть в холодильнике хумус и несколько морковок, то вам повезло. Вы можете попробовать приготовить это вкусный сэндвич-ролл для перекуса. Для разнообразия можно добавить руколу.

Фото: commons.wikimedia.org by Satyajit Dhawale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

200 г хумуса,

4 цельнозерновых лаваша,

4 морковки,

небольшая горсть рукколы.

Приготовление

Положите хумус на каждый лист лаваша. Натрите морковь на крупной терке и разбросайте поверх хумуса, добавив руколу и немного приправ. Сверните лаваш в ролл.