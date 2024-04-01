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Аппетитный сэндвич с жареными помидорами, рикоттой и мятным песто на завтрак: готовится очень просто

Сэндвич с жареными помидорами и мятным песто не добавит лишнего веса

1:11
Еда

Вам понравятся эти французские открытые сэндвичи с рикоттой и томатами, приправленные песто из мяты и чеснока. 

Сэндвич с жареными помидорами и мятным песто не добавит лишнего веса
Фото: flickr.com by Michael_Spencer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 8 средних по размеру спелых помидоров, разрезанных пополам,
  • 4 столовые ложки оливкового масла,
  • 4 толстых ломтика цельнозернового хлеба,
  • 1 зубчик чеснока, целый,
  • 25 г поджаренных кедровых орехов,
  • небольшой пучок мяты,
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса,
  • 100 г рикотты,
  • зеленый салат для подачи (по желанию).

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 190 градусов. Выложите половинки помидоров в форму для запекания в один слой. Полейте 1 столовой ложкой масла, хорошо приправьте и запекайте 20 минут. Отложите в сторону.
  2. Поджарьте хлеб, затем натрите чесноком – зубчик оставьте для соуса песто. Смажьте хлеб еще немного маслом и разложите на тарелки.
  3. В блендере смешайте кедровые орехи, мяту, чеснок, оставшееся масло и уксус. Намажьте хлеб рикоттой, затем сверху выложите жареные помидоры и немного мятного песто. Подавайте с салатом, если хотите.
БРУСКЕТТА с вялеными томатами! Безумно вкусные бутерброды!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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