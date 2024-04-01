Аппетитный сэндвич с жареными помидорами, рикоттой и мятным песто на завтрак: готовится очень просто

Сэндвич с жареными помидорами и мятным песто не добавит лишнего веса

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам понравятся эти французские открытые сэндвичи с рикоттой и томатами, приправленные песто из мяты и чеснока.

Фото: flickr.com by Michael_Spencer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

8 средних по размеру спелых помидоров, разрезанных пополам,

4 столовые ложки оливкового масла,

4 толстых ломтика цельнозернового хлеба,

1 зубчик чеснока, целый,

25 г поджаренных кедровых орехов,

небольшой пучок мяты,

1 столовая ложка бальзамического уксуса,

100 г рикотты,

зеленый салат для подачи (по желанию).

Приготовление

Нагрейте духовку до 190 градусов. Выложите половинки помидоров в форму для запекания в один слой. Полейте 1 столовой ложкой масла, хорошо приправьте и запекайте 20 минут. Отложите в сторону. Поджарьте хлеб, затем натрите чесноком – зубчик оставьте для соуса песто. Смажьте хлеб еще немного маслом и разложите на тарелки. В блендере смешайте кедровые орехи, мяту, чеснок, оставшееся масло и уксус. Намажьте хлеб рикоттой, затем сверху выложите жареные помидоры и немного мятного песто. Подавайте с салатом, если хотите.