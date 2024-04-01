Очень вкусный миндально-апельсиновый смузи на завтрак: простой, полезный и питательный. Ну очень много витамина С!

Готовим миндально-апельсиновый смузи на завтрак

Вкусный миндально-апельсиновый смузи делается всего из пяти ингредиентов. Простой, полезный и питательный смузи идеален для завтрака. А в качестве источника белка в этом рецепте используется миндальное масло. Однако вы можете поэкспериментировать и заменить его на любое другое ореховое масло.

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Ингредиенты

2 апельсина, очищенных от кожуры,

2 апельсина Кара-Кара, очищенных,

1 банан, очищенный,

1 стакан воды,

1 очищенный стручок ванили (или 1/2 чайной ложки ванильного экстракта),

2 столовые ложки миндального масла.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте в течение 30 секунд.