Очень вкусный миндально-апельсиновый смузи на завтрак: простой, полезный и питательный. Ну очень много витамина С!

Вкусный миндально-апельсиновый смузи делается всего из пяти ингредиентов. Простой, полезный и питательный смузи идеален для завтрака. А в качестве источника белка в этом рецепте используется миндальное масло. Однако вы можете поэкспериментировать и заменить его на любое другое ореховое масло.

Фото: commons.wikimedia.org by pixnio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication