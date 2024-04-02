Вегетарианские роллы: у них в начинке тофу, болгарский перец и свежий огурец

Вегетарианские роллы можно есть даже тем, кто соблюдает пост, или не хочет перегружать организм лишними калориями. В начинке у этих роллов по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" — сыр тофу, свежие огурцы и болгарский перец. Готовьте и наслаждайтесь!
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Для приготовления вегетарианских роллов вам понадобятся:
— 1 стакан риса для суши;
— 2 столовые ложки рисового уксуса;
— 8 столовых ложек кунжута;
— 8 листов водорослей нори;
— 200 г тофу;
— 2 небольших огурца;
— 1 болгарский перец;
— васаби, маринованный имбирь и соевый соус для подачи.
Приготовление:
Отварите рис, добавьте рисовый уксус и кунжут, дайте остыть до комнатной температуры.
Нарежьте овощи и тофу соломкой.
Выложите на лист нори (лист нори нужно располагать вниз блестящей стороной) тёплый рис (около трёх столовых ложек на лист), оставив свободным край шириной 2 см. Равномерно распределите начинку: огурец, болгарский перец, тофу.
Сверните ролл при помощи циновки, разрежьте на кусочки острым ножом, предварительно смоченным рисовым уксусом.
Подавайте с соевым соусом, васаби и маринованным имбирём. Приятного аппетита!
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Очень вкусные и простые Суши Роллы (вегетарианские) / 2 способа приготовления
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