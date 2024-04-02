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Вегетарианские роллы: у них в начинке тофу, болгарский перец и свежий огурец

Вегетарианские роллы: подходят тем, кто постится или следит за фигурой

1:17
Еда

Вегетарианские роллы можно есть даже тем, кто соблюдает пост, или не хочет перегружать организм лишними калориями. В начинке у этих роллов по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" — сыр тофу, свежие огурцы и болгарский перец. Готовьте и наслаждайтесь!

Вегетарианские роллы: подходят тем, кто постится или следит за фигурой
Фото: pixels

Для приготовления вегетарианских роллов вам понадобятся:

— 1 стакан риса для суши;

— 2 столовые ложки рисового уксуса;

— 8 столовых ложек кунжута;

— 8 листов водорослей нори;

— 200 г тофу;

— 2 небольших огурца;

— 1 болгарский перец;

— васаби, маринованный имбирь и соевый соус для подачи.

Приготовление:

  1. Отварите рис, добавьте рисовый уксус и кунжут, дайте остыть до комнатной температуры.
  2. Нарежьте овощи и тофу соломкой.
  3. Выложите на лист нори (лист нори нужно располагать вниз блестящей стороной) тёплый рис (около трёх столовых ложек на лист), оставив свободным край шириной 2 см. Равномерно распределите начинку: огурец, болгарский перец, тофу.
  4. Сверните ролл при помощи циновки, разрежьте на кусочки острым ножом, предварительно смоченным рисовым уксусом.
  5. Подавайте с соевым соусом, васаби и маринованным имбирём. Приятного аппетита!
Очень вкусные и простые Суши Роллы (вегетарианские) / 2 способа приготовления
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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