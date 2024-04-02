Какой рис лучше выбирать для приготовления итальянского ризотто?

Выбор правильного риса играет важную роль в приготовлении аутентичного итальянского ризотто.
По информации сайта "1000.Menu", для этого блюда итальянцы предпочитают использовать круглый и короткий рис, такие как сорта Арборио, Карнароли и Виалоне Нано.
В России наиболее распространен сорт риса — Арборио, который также подходит для приготовления ризотто.
Если в магазине вы увидите рис с маркировкой "Для ризотто", то это тоже может быть хороший выбор для приготовления этого блюда.
Важно помнить, что рисотто из риса Арборио лучше есть немедленно после приготовления, так как, постояв како-то время, он может стать слишком клейким из-за высокого содержания крахмала в зернах. Важно следовать рецепту и рекомендациям по приготовлению для достижения идеальной консистенции ризотто.
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