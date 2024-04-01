Суп из рыбных консервов: это горячее первое можно быстро приготовить после прогулки

Суп из рыбных консервов: горячий вкусный обед за 30 минут

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп из рыбных консервов — это простой и быстрый рецепт приготовления вкусного первого блюда. Ниже перечислены основные шаги приготовления этого супа по рецепту от сайта Kedem.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— Вода — 2 л,

— Консервированная сайра (без масла) — 1 банка,

— Картофель — 4 шт,

— Морковь — 2 шт,

— Луковица — 1 шт,

— Растительное масло — 2-3 ст. л.,

— Соль — по вкусу,

— Лук зелёный (перо) — 1 пучок.

Приготовление:

Очистите морковь и лук. В кастрюле с толстым дном обжарьте мелко нашинкованный лук и ломтиками нарезанную морковь на растительном масле. Очистите и нарежьте картофель крупными кубиками, затем положите его в кастрюлю. Добавьте воду и варите до готовности картофеля. Слейте жидкость с консервированной сайры в отдельную миску. Уберите косточки из рыбы. Добавьте рыбу и жидкость в кастрюлю к картофелю, посолите по вкусу. Варите на медленном огне еще 3-5 минут. Суп с рыбными консервами готов. Разлейте по тарелкам и подавайте, посыпав зелёным луком. Приятного аппетита!