Тушёная картошка с луком в сметане: подаётся со свежим или сушёным укропом, очень вкусно!

Тушёная картошка с луком в сметане — прекрасное блюдо на каждый день, которое просто готовить, и которое при этом отличается отличным вкусом. Картошка, тушёная с луком в сметане по рецепту RussianFood.com, вполне может стать вашим любимым гарниром!
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Ингредиенты (на 3 порции):
— Картофель — 500 г,
— Лук репчатый — 150 г,
— Сметана — 50 г,
— Вода — 50 мл,
— Укроп сушёный- 1 ч. ложка,
— Масло растительное — 1 ст. ложка,
— Соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу),
— Перец чёрный молотый — на кончике ножа (по вкусу),
— Зелень укропа (для подачи) — по вкусу.
Приготовление:
Почистите и вымойте картофель, нарежьте его кусочками среднего размера.
Выложите картофель на сковороду с разогретым растительным маслом, обжаривайте до подрумянивания (5-10 минут).
Смешайте сметану с водой до однородности.
Нарежьте репчатый лук и добавьте его к обжаренному картофелю, обжаривайте вместе еще 5 минут.
Залейте картофель с луком сметаной с водой, посолите, поперчите и перемешайте.
Посыпьте укропом и тушите под крышкой на минимальном огне около 30 минут, пока картофель не станет мягким.
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