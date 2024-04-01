Тушёная картошка с луком в сметане: подаётся со свежим или сушёным укропом, очень вкусно!

Тушёная картошка с луком в сметане: потрясающе вкусный гарнир

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная картошка с луком в сметане — прекрасное блюдо на каждый день, которое просто готовить, и которое при этом отличается отличным вкусом. Картошка, тушёная с луком в сметане по рецепту RussianFood.com, вполне может стать вашим любимым гарниром!

Фото: commons.wikimedia.org by pelican is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты (на 3 порции):

— Картофель — 500 г,

— Лук репчатый — 150 г,

— Сметана — 50 г,

— Вода — 50 мл,

— Укроп сушёный- 1 ч. ложка,

— Масло растительное — 1 ст. ложка,

— Соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу),

— Перец чёрный молотый — на кончике ножа (по вкусу),

— Зелень укропа (для подачи) — по вкусу.

Приготовление:

Почистите и вымойте картофель, нарежьте его кусочками среднего размера. Выложите картофель на сковороду с разогретым растительным маслом, обжаривайте до подрумянивания (5-10 минут). Смешайте сметану с водой до однородности. Нарежьте репчатый лук и добавьте его к обжаренному картофелю, обжаривайте вместе еще 5 минут. Залейте картофель с луком сметаной с водой, посолите, поперчите и перемешайте. Посыпьте укропом и тушите под крышкой на минимальном огне около 30 минут, пока картофель не станет мягким. Подавайте горячим, посыпав измельчённой зеленью укропа.

Это простое блюдо отлично подойдет для повседневного ужина и порадует весь семейный круг!