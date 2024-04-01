Очень вкусный арбузно-клубничный смузи с греческим йогуртом: поможет улучшить пищеварение

Как приготовить полезный арбузный смузи

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Возьмите на заметку рецепт этого арбузного смузи, ведь приближается лето. Этот сливочный ароматный напиток прекрасно утоляет жажду в летний зной.

Фото: openverse.org by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Знаете ли вы, что арбуз на 92% состоит из воды? Благодаря такому высокому проценту воды и большому количеству клетчатки вы надолго сохраните чувство сытости, не потребляя при этом тонны калорий. Также арбузный смузи поможет улучшить пищеварение. Кроме того, арбуз богат ликопином, этот антиокисдант борется с воспалениями, а также бета-каротином и витамином С.

Ингредиенты

3 чашки нарезанного кубиками арбуза без косточек,

1 чашка замороженной клубники,

1/2 стакана ванильного греческого йогурта,

1/2 стакана миндального молока (или другого молока по вашему выбору).

Приготовление

Взбейте арбуз, клубнику, йогурт и молоко в блендере до получения однородной массы.