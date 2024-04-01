Очень вкусный арбузно-клубничный смузи с греческим йогуртом: поможет улучшить пищеварение

Возьмите на заметку рецепт этого арбузного смузи, ведь приближается лето. Этот сливочный ароматный напиток прекрасно утоляет жажду в летний зной.
Знаете ли вы, что арбуз на 92% состоит из воды? Благодаря такому высокому проценту воды и большому количеству клетчатки вы надолго сохраните чувство сытости, не потребляя при этом тонны калорий. Также арбузный смузи поможет улучшить пищеварение. Кроме того, арбуз богат ликопином, этот антиокисдант борется с воспалениями, а также бета-каротином и витамином С.
Взбейте арбуз, клубнику, йогурт и молоко в блендере до получения однородной массы.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.