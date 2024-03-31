Вкусные воздушные тыквенные маффины с кремовой шапочкой из сливочного сыра: попробуйте их приготовить

Эти простые и вкусные кексы с тыквой и сливочным сыром станут идеальным завтраком или перекусом. Маффины получаются ароматными, с кремовой шапочкой на основе сливочного сыра. Выпечка не оставит равнодушными даже самых привередливых гурманов!
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
Для теста:
1 большое яйцо,
1 стакан тыквенного пюре,
1/4 стакана белого сахара,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
4 столовые ложки растопленного сливочного масла,
1,5 стакана пшеничной муки,
1,5 чайной ложки приправы (по своему вкусу),
1 чайная ложка пищевой соды,
1 чайная ложка разрыхлителя,
1/2 чайной ложки соли.
Для украшения из сливочного сыра:
113 г сливочного сыра,
1 яичный желток,
2 столовые ложки белого сахара,
1 чайная ложка ванильного экстракта.
Приготовление
Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка сбрызните форму для кексов стандартного размера на 12 штук кулинарным спреем и отложите в сторону.
В большую миску добавьте яйцо, тыкву, 1/4 стакана сахара и 1 чайную ложку ванильного экстракта и хорошо перемешайте до однородного состояния. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
В отдельной миске смешайте муку, специи, пищевую соду, разрыхлитель и соль и взбейте до однородной массы. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Равномерно разложите тесто по углублениям в форме для кексов.
Поместите ингредиенты для украшения кексов в миску, взбейте миксером до получения однородной массы. Добавьте ложку смеси сливочного сыра поверх тыквенных кексов.
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