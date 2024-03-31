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Вкусные воздушные тыквенные маффины с кремовой шапочкой из сливочного сыра: попробуйте их приготовить

Рецепт приготовления тыквенных маффинов

1:48
Еда

Эти простые и вкусные кексы с тыквой и сливочным сыром станут идеальным завтраком или перекусом. Маффины получаются ароматными, с кремовой шапочкой на основе сливочного сыра. Выпечка не оставит равнодушными даже самых привередливых гурманов!

Рецепт приготовления тыквенных маффинов
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

Для теста:

  • 1 большое яйцо,
  • 1 стакан тыквенного пюре,
  • 1/4 стакана белого сахара,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 4 столовые ложки растопленного сливочного масла,
  • 1,5 стакана пшеничной муки,
  • 1,5 чайной ложки приправы (по своему вкусу),
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 1/2 чайной ложки соли.

Для украшения из сливочного сыра:

  • 113 г сливочного сыра,
  • 1 яичный желток,
  • 2 столовые ложки белого сахара,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка сбрызните форму для кексов стандартного размера на 12 штук кулинарным спреем и отложите в сторону.
  2. В большую миску добавьте яйцо, тыкву, 1/4 стакана сахара и 1 чайную ложку ванильного экстракта и хорошо перемешайте до однородного состояния. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте муку, специи, пищевую соду, разрыхлитель и соль и взбейте до однородной массы. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Равномерно разложите тесто по углублениям в форме для кексов.
  4. Поместите ингредиенты для украшения кексов в миску, взбейте миксером до получения однородной массы. Добавьте ложку смеси сливочного сыра поверх тыквенных кексов.
  5. Выпекайте 18-20 минут.
Тыквенные маффины с шоколадом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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