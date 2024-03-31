Вкусные воздушные тыквенные маффины с кремовой шапочкой из сливочного сыра: попробуйте их приготовить

Рецепт приготовления тыквенных маффинов

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти простые и вкусные кексы с тыквой и сливочным сыром станут идеальным завтраком или перекусом. Маффины получаются ароматными, с кремовой шапочкой на основе сливочного сыра. Выпечка не оставит равнодушными даже самых привередливых гурманов!

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

Для теста:

1 большое яйцо,

1 стакан тыквенного пюре,

1/4 стакана белого сахара,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

4 столовые ложки растопленного сливочного масла,

1,5 стакана пшеничной муки,

1,5 чайной ложки приправы (по своему вкусу),

1 чайная ложка пищевой соды,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1/2 чайной ложки соли.

Для украшения из сливочного сыра:

113 г сливочного сыра,

1 яичный желток,

2 столовые ложки белого сахара,

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка сбрызните форму для кексов стандартного размера на 12 штук кулинарным спреем и отложите в сторону. В большую миску добавьте яйцо, тыкву, 1/4 стакана сахара и 1 чайную ложку ванильного экстракта и хорошо перемешайте до однородного состояния. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, специи, пищевую соду, разрыхлитель и соль и взбейте до однородной массы. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Равномерно разложите тесто по углублениям в форме для кексов. Поместите ингредиенты для украшения кексов в миску, взбейте миксером до получения однородной массы. Добавьте ложку смеси сливочного сыра поверх тыквенных кексов. Выпекайте 18-20 минут.