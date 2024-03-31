Сочные куриные фрикадельки с лимонным соусом на ужин: очень вкусные, диетические, готовятся на скорую руку

Как приготовить куриные фрикадельки с лимонным соусом

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти фрикадельки с лимонным соусом прекрасно сочетаются с картофельным пюре или спагетти. Это блюдо не только очень вкусное, но и сытное.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этом рецепте используются фарш из куриных грудок, цедра лимона и каперсы (можно заменить зелёными оливками). Если следовать рецепту, то получится 16 фрикаделек.

Ингредиенты

1 большое яйцо,

1/3 стакана панировочных сухарей,

1/4 стакана тертого сыра пармезан,

2 столовые ложки свежей нарезанной петрушки,

2 чайные ложки цедры лимона,

1 чайная ложка итальянской приправы,

1/4 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки чесночного порошка,

1/4 чайной ложки черного перца,

полкило фарша из куриной грудки,

1 столовая ложка оливкового масла,

2 столовые ложки сливочного масла,

3 измельчённых зубчика чеснока,

1,5 чайной ложки пшеничной муки,

1,5 стакана куриного бульона,

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,

1/4 стакана каперсов.

Приготовление

В миску добавьте яйцо, сухари, пармезан, одну столовую ложку петрушки, цедру лимона, итальянскую приправу, соль, чесночный порошок и перец и хорошо перемешайте вилкой до получения однородной массы. Добавьте куриный фарш и вилкой перемешайте с другими ингредиентами. Сделайте из теста 16 фрикаделек. Налейте оливковое масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Когда масло нагреется, выложите фрикадельки в один слой, оставив между ними небольшое пространство. Готовьте, переворачивая их каждые 1-2 минуты, чтобы они подрумянились со всех сторон, в течение 8 минут. Выложите фрикадельки в тарелку. Добавьте в сковороду сливочное масло, чеснок и готовьте 30-60 секунд. Добавьте муку, готовьте еще минуту. Добавьте бульон, лимонный сок и каперсы. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Тушите 2-3 минуты. Верните фрикадельки обратно в сковороду и полейте их этим соусом. Тушите в течение 5 минут под крышкой. Посыпьте оставшейся петрушкой и тушите без крышки еще минуту.