Сочные куриные фрикадельки с лимонным соусом на ужин: очень вкусные, диетические, готовятся на скорую руку

Эти фрикадельки с лимонным соусом прекрасно сочетаются с картофельным пюре или спагетти. Это блюдо не только очень вкусное, но и сытное.
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В этом рецепте используются фарш из куриных грудок, цедра лимона и каперсы (можно заменить зелёными оливками). Если следовать рецепту, то получится 16 фрикаделек.
Ингредиенты
1 большое яйцо,
1/3 стакана панировочных сухарей,
1/4 стакана тертого сыра пармезан,
2 столовые ложки свежей нарезанной петрушки,
2 чайные ложки цедры лимона,
1 чайная ложка итальянской приправы,
1/4 чайной ложки соли,
1/2 чайной ложки чесночного порошка,
1/4 чайной ложки черного перца,
полкило фарша из куриной грудки,
1 столовая ложка оливкового масла,
2 столовые ложки сливочного масла,
3 измельчённых зубчика чеснока,
1,5 чайной ложки пшеничной муки,
1,5 стакана куриного бульона,
3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,
1/4 стакана каперсов.
Приготовление
В миску добавьте яйцо, сухари, пармезан, одну столовую ложку петрушки, цедру лимона, итальянскую приправу, соль, чесночный порошок и перец и хорошо перемешайте вилкой до получения однородной массы.
Добавьте куриный фарш и вилкой перемешайте с другими ингредиентами.
Сделайте из теста 16 фрикаделек.
Налейте оливковое масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Когда масло нагреется, выложите фрикадельки в один слой, оставив между ними небольшое пространство. Готовьте, переворачивая их каждые 1-2 минуты, чтобы они подрумянились со всех сторон, в течение 8 минут. Выложите фрикадельки в тарелку.
Добавьте в сковороду сливочное масло, чеснок и готовьте 30-60 секунд. Добавьте муку, готовьте еще минуту. Добавьте бульон, лимонный сок и каперсы. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Тушите 2-3 минуты. Верните фрикадельки обратно в сковороду и полейте их этим соусом. Тушите в течение 5 минут под крышкой. Посыпьте оставшейся петрушкой и тушите без крышки еще минуту.
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