Шоколадно-коллагеновый смузи: спасёт от морщин и укрепит здоровье суставов благодаря волшебным пептидам

Шоколадный смузи с коллагеном: для борьбы с морщинами

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот шоколадный коктейль с коллагеном утолит вашу тягу к сладкому и укрепит здоровье благодаря пептидам коллагена. Всего из 5 простых ингредиентов вы обязательно будете готовить этот полезный смузи снова и снова.

Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Коллаген является важным строительным материалом для организма, он способствует укреплению костной ткани, ускоряет процесс восстановления костей после переломов, необходим для здоровья суставов, красоты кожи и волос. К сожалению, количество коллагена уменьшается с возрастом, именно поэтому стоит обратить внимание на коллагеновые добавки. Попробуйте приготовить этот вкусный коктейль для борьбы с морщинами!

Ингредиенты

2 чашки кокосового молока,

1 замороженный банан,

2 столовые ложки миндального масла,

1/4 стакана какао-порошка,

2 ложки порошка коллагена.

Приготовление

Добавьте все ингредиенты в блендер и смешайте до получения однородной массы.