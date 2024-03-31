Шоколадно-коллагеновый смузи: спасёт от морщин и укрепит здоровье суставов благодаря волшебным пептидам

Этот шоколадный коктейль с коллагеном утолит вашу тягу к сладкому и укрепит здоровье благодаря пептидам коллагена. Всего из 5 простых ингредиентов вы обязательно будете готовить этот полезный смузи снова и снова.
Коллаген является важным строительным материалом для организма, он способствует укреплению костной ткани, ускоряет процесс восстановления костей после переломов, необходим для здоровья суставов, красоты кожи и волос. К сожалению, количество коллагена уменьшается с возрастом, именно поэтому стоит обратить внимание на коллагеновые добавки. Попробуйте приготовить этот вкусный коктейль для борьбы с морщинами!
Добавьте все ингредиенты в блендер и смешайте до получения однородной массы.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.