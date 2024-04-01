Вкусный плов: делимся четырьмя маленькими секретами приготовления этого блюда

Чтобы приготовить по-настоящему вкусным плов, нужно знать некоторые хитрости, которые есть в арсенале у хороших поваров и опытных хозяек. Сайт "1000.Menu" рад поделиться четырьмя такими секретами, касающимися выбора правильного риса, мяса, специй, нарезки лука и моркови.
Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Рис. Для вкусного плова лучше всего использовать длиннозернистый рис, такой как Ферганский рис Девзира или Ташаузский. Можно также использовать Басмати, Краснодарский или пропаренный рис. Важно промыть рис и замочить его перед приготовлением.
Мясо. Соотношение мяса к рису обычно составляет 1:1. Мясо желательно обжарить на сильном огне до золотистой корочки, а затем тушить. Рекомендуется использовать рафинированное хлопковое масло для жарки мяса.
Лук и морковь. Количество лука и моркови должно быть примерно равно количеству риса. Лук нарезается полукольцами, а морковь - длинной, тонкой соломкой. Избегайте использования тёрки для моркови.
Специи. Используйте специи по своему вкусу. Можно приготовить свою уникальную смесь специй для плова или воспользоваться готовыми смесями. Не забудьте добавить барбарис или айву для особого вкуса, а также зиру по вкусу.
Следуя этим маленьким секретам, вы сможете приготовить по-настоящему вкусный плов, который порадует вашу семью и гостей своим ароматом и вкусом. Наслаждайтесь кулинарным процессом и угощайте близких вкусным пловом!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
ПЛОВ. СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВКУСНОГО ПЛОВА В КАЗАНЕ
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ