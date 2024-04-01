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Вкусный плов: делимся четырьмя маленькими секретами приготовления этого блюда

Как сделать плов вкусным: четыре маленьких секрета по приготовлению

1:35
Еда

Чтобы приготовить по-настоящему вкусным плов, нужно знать некоторые хитрости, которые есть в арсенале у хороших поваров и опытных хозяек. Сайт "1000.Menu" рад поделиться четырьмя такими секретами, касающимися выбора правильного риса, мяса, специй, нарезки лука и моркови.

Как сделать плов вкусным: четыре маленьких секрета по приготовлению
Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Рис. Для вкусного плова лучше всего использовать длиннозернистый рис, такой как Ферганский рис Девзира или Ташаузский. Можно также использовать Басмати, Краснодарский или пропаренный рис. Важно промыть рис и замочить его перед приготовлением.
  2. Мясо. Соотношение мяса к рису обычно составляет 1:1. Мясо желательно обжарить на сильном огне до золотистой корочки, а затем тушить. Рекомендуется использовать рафинированное хлопковое масло для жарки мяса.
  3. Лук и морковь. Количество лука и моркови должно быть примерно равно количеству риса. Лук нарезается полукольцами, а морковь - длинной, тонкой соломкой. Избегайте использования тёрки для моркови.
  4. Специи. Используйте специи по своему вкусу. Можно приготовить свою уникальную смесь специй для плова или воспользоваться готовыми смесями. Не забудьте добавить барбарис или айву для особого вкуса, а также зиру по вкусу.

Следуя этим маленьким секретам, вы сможете приготовить по-настоящему вкусный плов, который порадует вашу семью и гостей своим ароматом и вкусом. Наслаждайтесь кулинарным процессом и угощайте близких вкусным пловом!

ПЛОВ. СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВКУСНОГО ПЛОВА В КАЗАНЕ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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