Запеканка из картофеля с курицей и сыром: это блюдо буквально тает во рту!

Картофельная запеканка с курицей и сыром: вкуснейший ужин, который под силу каждому

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельная запеканка с курицей и сыром — прекрасный выбор для семейного или дружеского ужина. Ингредиенты рецепта запеканки от сайта Gastronom. ru доступны всем, а приготовление совсем несложное!

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты на 8 порций:

— Куриное филе — 500 г,

— Картофель — 500 г,

— Репчатые луковицы среднего размера — 2 шт.,

— Чеснок — 3 зубчика,

— Петрушка — 2 веточки,

— Твёрдый сыр — 300 г,

— Сметана жирностью не менее 20% — 300 г,

— Сливочное масло — 10 г,

— Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Рецепт приготовления:

Подготовьте все ингредиенты для запеканки. Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками. Очистите чеснок и пропустите его через пресс на куриное филе. Добавьте 50 г сметаны к филе. Посолите, поперчите и перемешайте, чтобы сметана, чеснок и специи равномерно распределились по курице. Прикройте плёнкой и оставьте на 20 минут. Очистите лук и нарежьте его кольцами. Натрите сыр на тёрке. Вымойте петрушку, обсушите, удалите грубые стебли и мелко нарежьте зелень. Добавьте к петрушке оставшуюся часть сметаны, посолите и поперчите. Очистите картофель, вымойте и нарежьте очень тонкими кольцами. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите в неё слой картофеля и смажьте его петрушкой со сметаной. Поверхность укройте луком, добавьте чуть-чуть курицы и посыпьте тёртым сыром. Повторите слои: картофель, петрушка с сметаной, лук, курица, сыр. Закончите формирование блюда слоем картофеля, сверху украсьте кусочками куриного филе и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°С в течение 40-50 минут, пока картофель не станет мягким и золотистым. Приятного аппетита!