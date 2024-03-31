Домашний торт-манник: в качестве пропитки можно использовать любой крем

Торт из манки: мягкий и нежный корж с орешками и изюмом

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт-манник — простая и вкусная домашняя выпечка с мягкими коржами. Такой тортик от RussianFood. com можно пропитать любым кремом, например, самым простым сметанным — получается очень хорошо!

Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Продукты:

— 1 стакан манки,

— 1 стакан сахара,

— 1 яйцо,

— 1 стакан кефира,

— 100 г масла (сливочного или растительного для обжарки),

— 1 стакан муки,

— соль (0,5 ч. л.),

— сода,

— щепотка лимонной кислоты,

— орехи, изюм (или другие добавки на выбор, например, ванилин).

Приготовление:

Смешать в глубокой миске 1 стакан манки, 1 стакан сахара, 1 яйцо и 1 стакан кефира. Оставить на 2-3 часа (или на ночь) для набухания манки. Растопить масло на сковороде, добавить изюм, орехи и обжарить. Остудить и добавить в тесто. Добавить в тесто 1 стакан муки, соду, соль, немного лимонной кислоты и все хорошо перемешать. Смазать силиконовую форму маргарином, посыпать манкой, вылить тесто и дать настояться 8-10 минут. Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут. После выпечки смазать пропиткой (например, сметаной с сахаром). Украсить по желанию (например, сверху сметаной, вареньем, шоколадом и конфетти).

Такой вкусный торт из манки отлично подойдет для чаепития в кругу семьи или с друзьями. Попробуйте приготовить его и порадуйте близких вкусным угощением!