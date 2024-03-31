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Домашний торт-манник: в качестве пропитки можно использовать любой крем

Торт из манки: мягкий и нежный корж с орешками и изюмом

1:32
Еда

Торт-манник — простая и вкусная домашняя выпечка с мягкими коржами. Такой тортик от RussianFood. com можно пропитать любым кремом, например, самым простым сметанным — получается очень хорошо!

Торт из манки: мягкий и нежный корж с орешками и изюмом
Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Продукты:

— 1 стакан манки,

— 1 стакан сахара,

— 1 яйцо,

— 1 стакан кефира,

— 100 г масла (сливочного или растительного для обжарки),

— 1 стакан муки,

— соль (0,5 ч. л.),

— сода,

— щепотка лимонной кислоты,

— орехи, изюм (или другие добавки на выбор, например, ванилин).

Приготовление:

  1. Смешать в глубокой миске 1 стакан манки, 1 стакан сахара, 1 яйцо и 1 стакан кефира. Оставить на 2-3 часа (или на ночь) для набухания манки.
  2. Растопить масло на сковороде, добавить изюм, орехи и обжарить. Остудить и добавить в тесто.
  3. Добавить в тесто 1 стакан муки, соду, соль, немного лимонной кислоты и все хорошо перемешать.
  4. Смазать силиконовую форму маргарином, посыпать манкой, вылить тесто и дать настояться 8-10 минут.
  5. Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут.
  6. После выпечки смазать пропиткой (например, сметаной с сахаром).
  7. Украсить по желанию (например, сверху сметаной, вареньем, шоколадом и конфетти).

Такой вкусный торт из манки отлично подойдет для чаепития в кругу семьи или с друзьями. Попробуйте приготовить его и порадуйте близких вкусным угощением!

ВСЕ СМЕШАЛ И В ДУХОВКУ Манник на Кефире | SIMPLE PIE recipe
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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