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Макароны пенне с томатным соусом и базиликом: простой и быстрый рецепт

Пенне с томатным соусом: рецепт приготовления

1:31
Еда

Хотите попробовать настоящую итальянскую пасту? Делимся с вами рецептом приготовления пенне с томатным соусом. Это ароматное блюдо придётся по душе всем любителям макарон.

Пенне с томатным соусом: рецепт приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by Xuzicheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • 350 г пенне,
  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • 5 зубчиков измельченного чеснока,
  • 1 килограмм бланшированных, очищенных и нарезанных помидоров,
  • 1 столовая ложка томатного кетчупа,
  • 5 листьев базилика,
  • 1 чайная ложка черного перца,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1 чайная ложка тимьяна,
  • 2 нарезанных сухих красных перца чили,
  • 1 столовая ложка белого вина,
  • 1 чайная ложка сахара,
  • соль по необходимости.

Приготовление

  1. Нагрейте масло в сковороде, добавьте сливочное масло, добавьте чеснок. Размешайте.
  2. Добавьте красный перец чили, а затем тимьян. Перемешайте. Готовьте минуту или две, а затем добавьте белое вино. Дайте закипеть.
  3. Добавьте помидоры и хорошо перемешайте. Дайте закипеть, а затем уменьшите пламя. Дайте настояться 15-20 минут. Время от времени помешивайте.
  4. Тем временем приготовьте макароны.
  5. Когда томатный соус будет готов, приправьте его солью и перцем, затем добавьте томатный кетчуп и листья базилика. Добавьте сахар. Добавьте приготовленные макароны в томатный соус. Перемешайте. По желанию можно украсить небольшим количеством сыра пармезан. 
Спагетти с томатной пастой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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