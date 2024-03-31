Макароны пенне с томатным соусом и базиликом: простой и быстрый рецепт

Пенне с томатным соусом: рецепт приготовления

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать настоящую итальянскую пасту? Делимся с вами рецептом приготовления пенне с томатным соусом. Это ароматное блюдо придётся по душе всем любителям макарон.

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Ингредиенты

350 г пенне,

1 столовая ложка сливочного масла,

5 зубчиков измельченного чеснока,

1 килограмм бланшированных, очищенных и нарезанных помидоров,

1 столовая ложка томатного кетчупа,

5 листьев базилика,

1 чайная ложка черного перца,

1 столовая ложка оливкового масла,

1 чайная ложка тимьяна,

2 нарезанных сухих красных перца чили,

1 столовая ложка белого вина,

1 чайная ложка сахара,

соль по необходимости.

Приготовление

Нагрейте масло в сковороде, добавьте сливочное масло, добавьте чеснок. Размешайте. Добавьте красный перец чили, а затем тимьян. Перемешайте. Готовьте минуту или две, а затем добавьте белое вино. Дайте закипеть. Добавьте помидоры и хорошо перемешайте. Дайте закипеть, а затем уменьшите пламя. Дайте настояться 15-20 минут. Время от времени помешивайте. Тем временем приготовьте макароны. Когда томатный соус будет готов, приправьте его солью и перцем, затем добавьте томатный кетчуп и листья базилика. Добавьте сахар. Добавьте приготовленные макароны в томатный соус. Перемешайте. По желанию можно украсить небольшим количеством сыра пармезан.