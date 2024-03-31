Макароны пенне с томатным соусом и базиликом: простой и быстрый рецепт

Хотите попробовать настоящую итальянскую пасту? Делимся с вами рецептом приготовления пенне с томатным соусом. Это ароматное блюдо придётся по душе всем любителям макарон.
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Ингредиенты
350 г пенне,
1 столовая ложка сливочного масла,
5 зубчиков измельченного чеснока,
1 килограмм бланшированных, очищенных и нарезанных помидоров,
1 столовая ложка томатного кетчупа,
5 листьев базилика,
1 чайная ложка черного перца,
1 столовая ложка оливкового масла,
1 чайная ложка тимьяна,
2 нарезанных сухих красных перца чили,
1 столовая ложка белого вина,
1 чайная ложка сахара,
соль по необходимости.
Приготовление
Нагрейте масло в сковороде, добавьте сливочное масло, добавьте чеснок. Размешайте.
Добавьте красный перец чили, а затем тимьян. Перемешайте. Готовьте минуту или две, а затем добавьте белое вино. Дайте закипеть.
Добавьте помидоры и хорошо перемешайте. Дайте закипеть, а затем уменьшите пламя. Дайте настояться 15-20 минут. Время от времени помешивайте.
Тем временем приготовьте макароны.
Когда томатный соус будет готов, приправьте его солью и перцем, затем добавьте томатный кетчуп и листья базилика. Добавьте сахар. Добавьте приготовленные макароны в томатный соус. Перемешайте. По желанию можно украсить небольшим количеством сыра пармезан.
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